Taki pocisk hipersoniczny mają tylko Chiny. Jest niczym 3w1, czemu zawdzięcza swoją unikalność

Ledwie kilka dni temu informowaliśmy o tym, jak to Stany Zjednoczone przyspieszają swoje prace nad „nowymi atomówkami”, czyli hipersonicznymi pociskami przed którymi nie ma ucieczki, a tu proszę – największy konkurent tego kraju dał o sobie znać. Dowiedzieliśmy się właśnie, że Państwo Środka przetestowało w locie swój wyjątkowy silnik RBCC, a musicie wiedzieć, że tego typu pocisk hipersoniczny mają tylko Chiny.

Dzięki wyjątkowości silnika RBCC, taki pocisk hipersoniczny mają tylko Chiny

Niedawne ogłoszenie Chin po prostu musi mieć związek z faktem, że USA pochwaliły się niedawno udanym testem pocisku hipersonicznego OpFires oraz AGM-183A ARRW. Jako że obecnie w tym wyścigu bierze udział Rosja, USA i właśnie Chiny, każda kolejna informacja na ten temat zwykle spotyka się z reakcją „konkurencji”. Tym razem nie było inaczej.

Czytaj też: Niczym nowe atomówki. Opisujemy niszczycielskie hipersoniczne pociski USA, przed którymi nie ma ucieczki

Chiny przypomniały o sobie światu poprzez zespół ze School of Aeronautics and Astronautics of Northwestern Polytechnical University. Ten z powodzeniem wystrzelił Feitian-1, czyli to, co w przyszłości będzie poniekąd podstawą hipersonicznego pocisku, jako że jego napędem jest RBCC, czyli Rocket-Based Combined Cycle. Miało to miejsce 2 lipca i w jego ramach potwierdzono, że obecny prototyp silnika jest w stanie płynnie przechodzić z jednego trybu do drugiego.

To właśnie dzięki m.in. temu silnikowi Chiny zawdzięczają swoją pozycję we wspomnianym wyścigu, choć musimy jednocześnie przyznać, że podobnie jak Rosja, to państwo nie szasta szczegółami swoich systemów uzbrojeń na lewo i prawo. Oznacza to, że w rzeczywistości RBCC może być tylko wierzchołkiem góry lodowej… albo jedynym osiągnięciem ostatnich miesięcy, którym Chiny mogą się pochwalić.

Czytaj też: Jak działa pancerz reaktywny ERA? Opisujemy dodatkowe opancerzenie, które wiele zmieniło

Feitian-1 przetestował z powodzeniem silnik RBCC w locie, choć szczegółów co do samej charakterystyki tego lotu nie znamy. RBCC to połączenie silnika typu ramjet, scramjet i rakiety kanałowej, przez co możemy określić ten silnik mianem napędu wielotrybowego, bo wraz z osiąganiem wyższej prędkości, silnik ten przechodzi z jednego trybu do drugiego. W praktyce ułatwia to każdy etap lotu w dążeniu do osiągania prędkości kilka razy wyższej od prędkości dźwięku.

Czytaj też: Ukraina dopiero zgotuje Rosji piekło. Wyjaśniamy, dlaczego wyrzutnie HIMARS były dopiero początkiem

Tego typu konstrukcja silnika wiążę się z wieloma zaletami, z czego tą największą jest fakt, że zbiorniki jego paliwa nie muszą być takie duże, co pozytywnie odbije się finalnie na podstawowej masie startowej i cenie pocisku.