Amerykańska rakieta eksplodowała. Była częścią dążenia do nowych atomówek USA

W kwietniu USA przedstawiło światu nazwę swoich nowych atomówek. Dowiedzieliśmy się, że oficjalnie nazywają się LGM-35A Sentinel, czyli po prostu „Sentinel”, a nie Ground Based Strategic Deterrent (GDSD), jak do niedawna. Dziś mamy dla Was kontynuacje tej historii, bo choć testy i rozwój Sentinelów trwa od dawna, cały proces nie jest odporny na wpadki i ta właśnie miała miejsce. Amerykańska rakieta eksplodowała podczas testu i dążenia do nowych atomówek.

W ramach niedawnego testu doszło do eksplozji Minotaur-II, czyli części rakiety rozwojowej dla nowych atomówek Sentinel

Obecnie na terytorium USA znajduje się całe 400 egzemplarzy Minuteman III w specjalnie zabezpieczonych przed wrogimi atakami silosach. Te zostaną również zmodernizowane, kiedy w miejsce starych ICMB zaczną wchodzić te nowej generacji. Sam program rozwoju pocisków LGM-35A Sentinel już trwa i choć ma wielu przeciwników, zarzucających USA przesadną rozrzutność budżetu, firma Northrop Grumman od 2020 roku realizuje kontrakt na opracowanie tych pocisków po otrzymaniu 13,3 miliardów dolarów.

Część dążenia do opracowania nowych atomówek sprowadzała się do niedawnych testów kluczowego ich elementu. W nich rakieta o nazwie Minotaur II+ łączy części z wycofanych międzykontynentalnych pocisków balistycznych Minuteman wraz z górnym segmentem obecnej Minuteman III, tworząc pocisk używany do suborbitalnych startów testowych. Łatwo więc przewidzieć wagę, jaką odgrywa w dążeniu do opracowania Sentinelów… a raczej jaką odgrywała, bo niedawno wybuchła około 10 sekund po starcie z bazy sił kosmicznych Vandenberg w Kalifornii.

W ramach eksplozji nikt nie został ranny, a odłamki rozsiały się tylko na bezpośrednim sąsiedztwie stanowiska. Teraz urzędnicy będą badać przyczyny wpadki i wyciągną zapewne z tego wiele informacji, bo w tej bazie rutynowo przeprowadza się testy na żywo nieuzbrojonych korpusów pocisków, aby sprawdzić, jak radzą sobie starzejące się pociski balistyczne i zweryfikować nowe technologie.

W tym konkretnym przypadku rakieta Minotaur II+ miała dodatkowo Mark 21A, czyli część broni jądrowej, która mieści prawdziwą głowicę. Dla przypomnienia, dawniej Siły Powietrzne USA zleciły firmie Lockheed Martin przeprojektowanie Mk21A do przenoszenia 300-kilotonowych głowic nuklearnych W87-1 właśnie na pocisku LGM-35 Sentinel, nad którym pracuje obecnie Northrop Grumman.