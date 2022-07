Brakuje portów SATA? Silverstone ECS07 to imponujący adapter z M.2 na SATA

Chociaż podstawowe konfiguracje zestawów komputerowych najczęściej obejmują duet dysku SSD na M.2 oraz jednego HDD na SATA z myślą stricte o przechowywaniu danych, niektórym nawet cztery lub sześć wbudowanych w płytę portów SATA nie wystarcza, aby podłączyć wszystkie dyski SATA. W takich przypadkach w sukurs przychodzi Silverstone ECS07, czyli dosyć imponujący adapter złącza N.2 na SATA III.

Adapter Silverstone ECS07 zapewni Wam dostęp do aż 5 portów SATA III

Firma Silverstone wprowadziła nowy produkt do swojej oferty, który rozwiąże wiele problemów tym osobom, którzy z M.2 nie korzystają, a z dysków SATA wręcz przeciwnie. W moich oczach tyczy się to zwłaszcza zestawów złożonych w formie serwera NAS z bardzo skromnymi i tym samym ubogimi w porty SATA płytami głównymi. Są też szanse, że Silverstone ECS07 uratuje wszystkich „chomików”, którzy przenoszą swoje nawet kilkunastoletnie dyski HDD z komputera do komputera.

W praktyce po podłączeniu adaptera ECS07 do gniazda M.2 NVMe, otrzymujecie z marszu dostęp do pięciu portów SATA 6 Gb/s za sprawą kontrolera JMicron, którego chłodzi zastosowany radiator. Warto podkreślić, że port M.2 nie musi być wcale imponujący, bo transferowy wymóg dla pięciu SATA 6 Gb/s jest praktycznie niewielki.

Silverstone ograniczył ten adapter do M.2 z dostępem do dwóch linii PCIe 3.0, który najpewniej będzie więcej, niż wystarczający, zapewniając teoretyczną przepustowość 15,76 Gb/s. Spokojnie – odrobiliśmy zadanie domowe z matematyki. Pięć portów SATA 6 Gb/s to bowiem tylko pozornie znacznie większe obciążenie niż 15,76 Gb/s, kiedy przesiejemy to przez sito maksymalnego sekwencyjnego zapisu rzędu ~550 MB/s (dla SSD na SATA) oraz faktu, że nie wszystkie dyski podłączone do tego adaptera muszą być właśnie SSDkami i tym bardziej nie muszą działać ciągle.

W praktyce niewymagającego żadnych sterowników ECS07 wystarczy podłączyć do płyty i wygospodarować jakoś miejsce na pięć portów SATA, aby ich natężenie na płytce o wymiarach 24,8 x 10,3 x 80,5 mm nie było problemem dla innych komponentów. Firma nie podała jeszcze cen i dostępności.