Wideorecenzja słuchawek Bang&Olufsen BeoPlay Portal PC/PS5

Nietypowe, wizualnie i dźwiękowo, ale uzależniające. Gamingowe, choć… Jakby nie do końca. Bang&Olufsen BeoPlay Portal to bardzo dziwny, ale za to bardzo udany twór, który przetestowaliśmy w najnowszej wideorecenzji.

Bang&Olufsen BeoPlay Portal PC/PS5 w teście wideo

Słysząc – słuchawki gamingowe na pewno od razu macie przed oczami kolorowy twór, nierzadko z dodatkowym podświetleniem RGB. Takie tylko do użytku domowego, bo poza domem możemy być… różnie postrzegani. Bang&Olufsen BeoPlay Portal są tego kompletnym przeciwieństwem.

Genialnie wykonane z najwyższej jakości materiałów. Bardzo eleganckie i ostatnie co byście o nich powiedzieli, że są słuchawkami dla gracza. Do tego mają bardzo nietypowy system parowania, są zawsze podłączone do dwóch urządzeń. W testowanym wariancie mówimy o smartfonie i konsoli PlayStation 5 lub komputerze. Ale pomimo wszystkich dziwności grają… oj tak, grają! A jak trzeba, to również wyciszają.

Ale dosyć tajemniczych sformułować. W szczegóły wprowadzi Was Kuba Karaś, czyli Pan KuBaka: