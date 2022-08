Apple zmienia się na lepsze. Ta decyzja wpłynie na wielu użytkowników

Powiedzieć, że Apple opłaca się ograniczać naprawy sprzętu do własnych certyfikowanych zakładów, to jakby powiedzieć, że firma rzeczywiście dba o środowisko, nie dołączając ładowarek do kupionych smartfonów. Na szczęście w jednej kwestii Apple zmienia się na lepsze i mowa tutaj o umożliwianiu ingerencji we “wnętrze” sprzętu poprzez program Self Service Repair, który właśnie został rozszerzony.

Program “naprawy w zaciszu domowym” Apple się rozszerza. Do iPhone dołączają nowe MacBooki

Firma Apple ogłosiła właśnie, że jej program Self Service Repair zostanie rozszerzony o modele MacBook Air oraz MacBook Pro z układami M1. Oznacza to, że będzie obejmował teraz części i podręczniki naprawcze do wspomnianych sprzętów w podobny sposób, jak dokonał tego z iPhone.

Dla przypomnienia, ten program ruszył w kwietniu tego roku. Powstały w jego ramach Apple Self Service Repair Store zapewnił amerykańskim klientom z wadliwymi iPhone 12, iPhone 13 i iPhone SE (3rd Gen) dostęp do podręczników naprawczych i oryginalnych części do naprawy własnych urządzeń w domu. To swoista alternatywa do oddawania ich do certyfikowanych serwisów Apple Genius Bar.

Przy okazji Apple zapowiedziało, że jeszcze w tym roku program zostanie rozszerzony na Europę i kolejne modele komputerów Mac. To dobra wiadomość zwłaszcza w dzisiejszym świecie, a więc świecie “zero-waste”, oszczędzania na elektronice i dążenia do generowania możliwie najmniejszej ilości elektrośmieci.

Z tego co wiadomo, już dziś (23 sierpnia) Apple uruchomi swój sklep z wyświetlaczami, gładzikami i górną częścią obudowy z akumulatorem dla nowych MacBooków. W przyszłości to trio zostanie rozszerzone o inne elementy, które będzie można wymienić na własną rękę, korzystając z podręcznika Apple i specjalnego zestawu serwisowego za 49 dolarów,k tórego można tez po prostu wypożyczyć..