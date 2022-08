Google Tensor 2 jeszcze nie wyszedł, a już mówi się o pracach nad jego następcą

W ubiegłym roku Google postanowiło, że zamiast sięgać po układy od Qualcomma czy MediaTek, postawi na coś własnego. I tak oto powstał Tensor, wyprodukowany przez Samsunga, który napędził serię Pixel 6. Nie był to jednorazowy “wybryk”, bo w tegorocznej generacji smartfonów Google pojawi się jego następca. I chociaż o tym nadchodzącym układzie niewiele wiemy, to mówi się, że Samsung już pracuje nad “trójką”.

Google Tensor 2 nadal jest dla nas tajemnicą, jednak już wspomina się o jego następcy

Wyprodukowany w 5nm procesie technologicznym Samsunga, Google Tensor trafił w ubiegłym roku do serii Pixel 6. Nie był może aż taką rewolucją wydajnościową, jak chciałaby tego firma, ale oferował przyzwoitą wydajność. Gigant z Mountain View nie poprzestał na tym jednym układzie i już wiemy, że mające zadebiutować jesienią Pixele 7 dostaną układ Tensor 2. O tym SoC wiemy bardzo niewiele, bo w przeciwieństwie do oryginału, nie jest aż tak częstym bywalcem przecieków.

Na razie wspomina się, że Tensor 2 pozostanie przy starszych rdzeniach procesora, takich jak Cortex-A78 i Cortex-X1. To z kolei już an wstępie może stawiać do mocno w tyle za obecnymi flagowymi chipsetami. Jednak te informacje to nadal zbyt mało, by móc powiedzieć na jego temat cokolwiek więcej.

Mimo tego, jak wynika z najnowszych doniesień, Samsung już pracuje m.in. nad Tensorem 3, czyli układem, który w domyśle ma napędzać serię Pixel 8. Układ ma podobno numer modelu S5P9865, po którym właśnie wnioskuje się, że to trzecia generacja procesora Google — pierwszy Tensor miał numer S5P9845, zaś jego następca (podobno) S5P9855. Płytka rozwojowa chipsetu Tensor 3 ma nazwę kodową „Ripcurrent”, natomiast tegorocznej generacji – „Cloudripper”.

Przypominamy jednak, że są to jedynie doniesienia, na potwierdzenie których nie ma obecnie żadnych oficjalnych informacji, więc radzimy podchodzić do nich z dystansem. Na razie skupiamy się bardziej na tegorocznym SoC Tensor 2. Ten powinien zadebiutować już nie długo, więc spodziewamy się, że w najbliższym czasie usłyszymy na jego temat trochę więcej.