Intel Arctic Sound-M zadebiutował wraz z akceleratorami graficznymi Flex

Kiedy po raz pierwszy doszły do nas słuchy o procesorze graficznym z rodziny Arctic, ciężko było stwierdzić, do czego dokładnie Intel przeznaczy to nietypowe dzieło. Po wcześniejszej zapowiedzi dowiedzieliśmy się, że GPU Arctic Sound-M trafi do zupełnie nowej rodziny akceleratorów graficznych Flex z myślą o centrach danych. Te modele, które występują w co najmniej dwóch wariantach, są skierowane dokładnie do usług “chmury wizualnej”, a więc transkodowania wideo, strumieniowania gier, obliczeń związanych ze sztuczną inteligencją oraz metaverse (i podobnych).

Flex 140 i Flex 170 – oto nowe akceleratory graficzne “Data Center GPU Flex Series“

Wiedzieliśmy, że karty te będą dostępne w trzecim kwartale tego roku i oto są. Mowa dokładnie o Flex Series GPU 140 i Flex Series GPU 170, czyli kartach zapowiedzianych podczas pokazu Intel Vision. Warto od razu podkreślić, że ich procesory graficzne są nam doskonale znane. Tak też Flex 140 został wyposażony w parę dwa GPU ACM-G11 (DG2-128), a Flex GPU 170 w pojedynczy układ ACM-G10 (DG2-512) i oba modele są przeznaczone do różnych zadań.

Tak też Flex 170 nadaje się do intensywnych obliczeniowo zadań (obliczeń związanych ze sztuczną inteligencją i analizą danych), podczas gdy Flex 140 dzierżący dwa procesory graficzne z własną parą silników Xe Media, nadaje się zwłaszcza do zadań związanych z przetwarzaniem wideo. Mowa więc o transkodowaniu wideo, co potwierdza również Intel, wskazując, że ten model może transkodować nagrania HDR nagrane z wykorzystaniem kodeka AV1 lub HEVC w rozdzielczości 8K z szybkością 60 FPS w czasie rzeczywistym z jednosekundowym opóźnieniem.

Poza tym każdy z tych nowych akceleratorów może obsłużyć do 36 strumieni wideo 1080p60 lub osiem strumieni wideo 4K60. Intel twierdzi nawet, że ta zdolność skaluje się liniowo, a to oznacza, że serwer 4U z 10 kartami może zapewnić w pełni 360 strumieni wideo 1080p60 w formacie HEVC.

Intel twierdzi również, że procesory graficzne serii Flex są dobrze przystosowane do gier w chmurze, a w szczególności do gier w chmurze dla systemu Android. Wiemy też, że rodzina akceleratorów Flex będzie dostępna “w ciągu najbliższych miesięcy” u producentów pokroju Della, Lenovo czy Supermicro.