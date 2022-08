Karta graficzna Intel ARC A750 w grach. Firma porównała ją do GeForce RTX 3060

W dzisiejszych czasach umyślne manipulowanie wynikami wydajności lub nawet ich fałszowanie, to coś, co po prostu nie może przejść bez echa. Jednocześnie zawsze i wszędzie znajdzie się okienko do tego, aby nieco ubarwić swój produkt, więc pozostaje pytanie, czy producent procesorów Core również się o to pokusił? Na to pytanie odpowiadamy poniżej, wchodząc w szczegóły tego, jak wypadła karta graficzna Intel ARC A750 w grach… według Intela.

Kiedy tworzysz produkt od zera, to doskonale znasz jego mocne i słabe strony, a na dodatek umiesz je wykorzystać. Trudno jednak doszukać się w testach Intela jakiegoś znaczącego problemu

Kilkanaście dni temu okazało się, że Intel traktuje gry na „trzech poziomach”, które różnią się na ten moment skutecznością optymalizacji. Ten najwyższy jest jednocześnie pierwszym i w tym konkretnym przypadku dotyczy gier wykorzystujących API DirectX12. Z kolei drugi sprowadza się do tych ze wsparciem DirectX12/Vulkan, które są zoptymalizowane nieco gorzej, podczas gdy ostatni (trzeci) to już głównie gry z DirectX 11.

Różnice w wydajności między DirectX12 a DirectX11 zaprezentowano niedawno w Shadow of the Tomb Raider, w którym to przejście z DX12 na DX11 owocuje spadkiem klatek na sekundę o mniej więcej połowę (40 vs 80 FPS). Tom Petersen z Intela dumnie stwierdził, że w przypadku tych gier Intel pokona konkurencję w kwestii stosunku ceny karty do jej wydajności, ale w innych… no cóż, będzie gorzej. Najważniejsze jest jednak to, że Arc A770 zostanie wyceniony tak, aby odzwierciedlać wydajność w tym trzecim poziomie.

Co z kolei Intel zrobił na nagraniu powyżej? Przetestował swój model Arc A750 Limited Edition w 43 grach z DirectX12 oraz 6 z API Vulkan, porównując go do RTX 3060. Obie karty zostały przetestowane na identycznych platformach, które objęły procesor Intel i9-12900K i płytę główną ASUS ROG Maximus Z690 Hero z 32 GB pamięci DDR5-4800 oraz system Windows 11 Pro. Warto wspomnieć, że tak jak wydajność RTX 3060 jest już doszlifowana przez optymalizacje, tak możliwości A750 mogą się poprawiać w czasie.

W porównaniu API DirectX12 w rozdzielczości 1920×1080 przy ustawieniach Ultra, opisywanych jako sweet spot dla GPU A750, układ graficzny Intela zamienia się miejscami z GeForce RTX 3060, jedną z najpopularniejszych kart ze średniej półki od NVIDII. Jak wspomniano, wykres ten przedstawia obecny stan optymalizacji sterowników, ale w przyszłości powinno się to jeszcze poprawić.

W praktyce wydajność Arc A750 jest wyższa o 3-5% zależnie od zestawienia w rozdzielczości 1080p, 1440p i z API DirectX12/Vulkan, a rzut oka na wykresy pokazuje, że zapewnia większą płynność w wyższej rozdzielczości, jednocześnie tracąc nieco w 1080p.