Lenovo ma się z czego cieszyć. Motorola razr 2022 rozeszła się jak ciepłe bułeczki

Zaledwie wczoraj Motorola razr 2022 została oficjalnie zaprezentowana, a już dostaliśmy pierwsze wyniki sprzedaży tego składanego smartfona. I cóż, Lenovo ma chyba powód do świętowania.

Dwa dni i aż cztery nowe składane telefony. 10 sierpnia Samsung wprowadził na globalny rynek Galaxy Z Fold4 i Z Flip4, podczas gdy dzień później w Chinach odbyły się premiery Xiaomi Mix Fold 2 i Motoroli razr 2022. O ile w przypadku pozostałych trzech modeli nie poznaliśmy jeszcze szczegółów dotyczących wyników sprzedaży, tak Lenovo nie omieszkało pochwalić się swoim sukcesem.

Motorola razr 2022 potrzebowała zaledwie kilku minut, by rozejść się w kilku tysiącach egzemplarzy

Sprzedaż tego modelu w Chinach ruszyła kilka godzin po oficjalnej prezentacji i wygląda na to, że to właśnie na ten smartfon klienci czekali. Jak pochwaliła się Motorola, wystarczyło pięć minut, by sprzedać 10 000 sztuk razr 2022. Była to na razie przedsprzedaż, zaś regularna sprzedaż ruszy 16 sierpnia i jesteśmy ciekawi, jaki wynik wówczas zostanie osiągnięty.

Trudno się w zasadzie dziwić takiej popularności tego modelu. Motorola razr 2022 była przez wiele osób bardzo wyczekiwana, a w dodatku producent zadbał o sporo ulepszeń względem poprzedniej generacji, dzięki czemu smartfon może spokojnie konkurować z innymi modelami z klapką. Jednak nie tylko ulepszenia zaważyły o takim sukcesie.

Dużą rolę odegrały z pewnością ceny, które rozpoczynają się od 5999 juanów (~ 4036 zł) za konfigurację 8/128 GB, podczas gdy za Galaxy Z Flip4 w takiej samej konfiguracji trzeba w Chinach zapłacić 8499 juanów (~ 5730 zł). Różnica jest więc ogromna.

Czy podobny sukces Motorola razr 2022 zaliczy na międzynarodowym rynku? Bardzo możliwe, choć jak na razie nie wiemy kiedy możemy spodziewać się globalnej premiery. Z racji, że poprzednie Motorole razr są dostępne także w Polsce, spodziewamy się, że i tegoroczna generacja zawita do naszego kraju.