Już wiemy, kiedy POCO M4 5G wkroczy na globalny rynek

Pod koniec kwietnia POCO M4 5G zadebiutował w Indiach i w zasadzie nie spodziewaliśmy się, że urządzenie kroczy także na inne rynki. Tymczasem właśnie potwierdzono datę jego globalnej premiery.

Szykuje się premiera kolejnego budżetowca. Co zaoferuje POCO M4 5G?

Kolejny model w ofercie POCO to urządzenie budżetowe – w Indiach jego cenę ustalono na 12 999 rupii (ok. 750 zł) za wariant 4/64 GB i 14 999 (ok. 870 zł) rupii za wersję 6/128 GB. Oczywiście spodziewamy się, że na globalnym rynku smartfon będzie zapewne kosztował nieco więcej, ale to nadal pozycja z tej niższej półki. Jak to w przypadku urządzeń spod marki POCO bywa, także teraz mamy do czynienia z rebrandingiem – w Chinach ten model znany jest jako Redmi Note 11E, choć indyjski wariant przeszedł stosowne zmiany w zakresie wyglądu, ulepszono mu aparat do selfie i dodano Androida 12.

Jeśli chodzi o specyfikację, raczej nie spodziewamy się, by była ona inna od tej oferowanej przez indyjską wersję. POCO M4 5G będzie więc wyposażony w 6,58-calowy wyświetlacz LCD o rozdzielczości 2408 × 1080 pikseli (FHD+) i częstotliwości odświeżania 90 Hz. Częstotliwość próbkowania dotyku jest na poziomie 240 Hz, zaś współczynnik kontrastu wynosi 1500:1. We wcięciu w kształcie litery „v” umieszczono 8-megapikdelową kamerkę do selfie, natomiast na charakterystycznej dla urządzeń POCO wyspie znalazł się obiektyw główny 50 Mpix i czujnik makro 2 Mpix.

Sercem urządzenia jest procesor MediaTek Dimensity 700 wspierany przez 4 lub 6 GB pamięci RAM i 64 lub 128 GB pamięci wbudowanej. Za zasilanie odpowiada natomiast bateria o pojemności 5000 mAh z obsługą ładowania 18 W. Warto też wspomnieć, że nie zabrakło tutaj gniazda słuchawkowego 3,5 mm, slotu na kartę microSD, czytnika linii papilarnych zintegrowanego z przyciskiem zasilania czy stopnia ochrony IP52.

Globalna premiera POCO M4 5G została zaplanowana na 15 sierpnia i być może wtedy dowiemy się, czy urządzenie trafi także do Polski.