Premiera dysku Samsung 990 PRO dla graczy potwierdza, jak plotki mogą oszukiwać

Oszukano nas i to ponownie. Takie to jednak życie plotkami, bo te właśnie od wielu dni wskazywały, że dysk Samsung 990 PRO będzie przykładem SSD przeznaczonego na interfejs PCIe 5.0, a tu niespodzianka. Miła? Niemiła? To już kwestia sporna, ale pewne jest jedno – premiera dysku Samsung 990 PRO dla graczy otworzyła nową furtkę temu producentowi.

Dysk Samsung 990 PRO dla graczy zadebiutował. NA premierę rynkową trochę poczekamy

Firma-gigant w postaci Samsunga zapowiedziała najnowszy dodatek do swojej rodziny dysków SSD w postaci modelu 990 PRO. Ten wbrew wcześniejszym doniesieniom wykorzystuje nie interfejs PCIe 5.0, a PCIe 4.0 i wedle ogłoszenia jest “zoptymalizowany pod kątem wymagających graficznie gier i innych intensywnych zadań”. Jak udało się tego dokonać Samsungowi? Tych szczegółów nie znamy, ale testy poddadzą je weryfikacji, jak zresztą również twierdzenia, wedle których to obecnie najszybszy dysk SSD oparty na PCIe 4.0.

Czytaj też: Apple zmienia się na lepsze. Ta decyzja wpłynie na wielu użytkowników

Dzięki ciągłym innowacjom w grach, technologii 4K i 8K, a także aplikacjom napędzanym przez sztuczną inteligencję, zapotrzebowanie konsumentów na wydajną pamięć masową rośnie wykładniczo. 990 PRO zapewnia optymalną równowagę między szybkością, wydajnością energetyczną i niezawodnością, dzięki czemu stanowi idealny wybór dla zapalonych graczy i kreatywnych profesjonalistów poszukujących nieprzerwanej pracy i zabawy – czytamy w oświadczeniu.

Jeśli idzie o szczegóły, dysk Samsung 990 PRO wykorzystuje najnowszą pamięć V-NAND TLC oraz stworzony przez Samsunga autorski kontroler, czyli połączenie, które zbliża go do granicy możliwości interfejsu PCIe 4.0, która wynosi 8000 MB/s. Trochę jednak do niej “ma”, bo wedle testów Samsunga, jego 990 PRO osiąga 7450 MB/s odczytu i 6900 MB/s zapisu (sekwencyjnego). Z kolei same prędkości losowe osiągają szczytowo 1400K i 1550K IOPS, czyli są o 55% lepsze od Samsunga 980 PRO.

Czytaj też: Obraz ostry jak żyleta. Nowy standard VESA ClearMR wskaże Wam jakość rozmycia ruchu

Kolejnym obszarem, w którym nowy 990 PRO bije swojego poprzednika na łeb i na szyję, jest (ponoć) jego wydajność energetyczna. Producent podaje, że kontroler 990 PRO jest o aż niebywałe 50% wydajniejszy od tego, który znajdziemy w modelu 980 PRO. W dbałości o jego temperaturę pracy pokryto go niklem i naklejono na niego etykietę rozpraszającą ciepło. W ofercie producenta znajdzie się też wariant z radiatorem, który doczekał się podświetlenia RGB.

Czytaj też: Chiński najpotężniejszy procesor graficzny pod lupą. Jest 2,8-krotnie wydajniejszy od NVIDIA Ampere

Oba warianty będą dostępne w pojemności 1, 2 i 4 TB, a ich TDP określa się na poziomie odpowiednio 600, 1200 i 2400 TB. Cena? Pierwsze dwa modele będą kosztować 179 i 309 dolarów, a ich premiera rynkowa ma mieć miejsce w październiku. Z kolei wariant 4-TB zadebiutuje za rok.