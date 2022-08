Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1 – nowe serce smartfonów ze średniej półki

W sieci pojawiła się pełna specyfikacja nadchodzącego układu Qalcomm Snapdragon 6 Gen 1. Firma uspójnia nazewnictwo układów dla urządzeń mobilnych.

Specyfikacja Qualcomm Snapdragon 6 Gen 1

Specyfikację nowego układu mobilnego Qualcommu zaprezentował niezawodny Evan Blass (@evleaks). Przede wszystkim, czeka nas uspójnienie nazewnictwa. Flagowe układy Qualcommu przeskoczyły z numeracji 8xx na Snapdragon 8 Gen 1 i to samo czeka serię 6xx. To znacznie ułatwi orientację w modelach i zapewne w przyszłości to samo czeka serię 4xx oraz 7xx.

Zaczynając od ogółu, Snapdragon 6 Gen 1 (nazwa kodowa SM6450) będzie wykonany w 4nm procesie technologicznym. Nowy układ wprowadzi do smartfonów ze średniej półki pamięć RAM LPDDR5 (2750 MHz), maksymalnie do 12 GB. W średniej półce pojawią się też ekrany ze 120 Hz odświeżaniem obrazu, o maksymalnej rozdzielczości FullHD+.

Nad przetwarzaniem obrazu będzie czuwać 12-bitowy, potrójny układ ISP Qualcomm Snepctra. Będzie miał co robić, bo producenci smartfonów będą mieć spory wybór konfiguracji aparatów, jakie będą mogli zastosować. Najwyższa obsługiwana rozdzielczość aparatu to 108 Mpix. Oprócz tego do urządzeń będzie mógł trafić pojedynczy aparat 48 Mpix, dwa o rozdzielczości 25 i 16 Mpix lub trzy o rozdzielczości 13 Mpix.

Filmy będzie można nagrywać w rozdzielczości 4K z HDR w 30 klatkach na sekundę z wykorzystaniem kodeku HEVC H.264. Ciekawostką jest obsługa filmów w zwolnionym tempie w 240 klatkach na sekundę, ale w rozdzielczości zaledwie 270p. Wszystko to ze wsparciem algorytmów sztucznej inteligencji.

Za łączność odpowiedzialny będzie Qualcomm FastConnect 6700 System. Obejmuje on Wi-Fi 6E z kanałem o maksymalnej szerokości 160 MHz, obsługą MIMO 8×8 i 4K QUAM. Bluetooth 5.2 zaoferuje wsparcie dla LE Audio i kodeku aptX.

Łączność komórkowa to z kolei modem Qualcomm Snapdragon X62 5G, na czele z obsługą 5G. Pozwoli na agregację pasm (TDD-FDD). Oprócz tego da obsługę sieci 5G w pasmach o szerokości 200 MHz (fale milimetrowe) lub 140 MHz (Sub-6GHz). Co ciekawe, sieć 5G ma działać na dwóch kartach SIM jednocześnie.

Ostatnim istotnym szczegółem jest ładowanie. Oczywiście producenci smartfonów będą mogli wykorzystać własne systemy ładowania, ale minimum, jakie zaoferuje Snapdragon 6 Gen 1 to Quick Charge 4+. Oznacza to ładowanie z maksymalną mocą aż 100W oraz 27W w przypadku Power Delivery. Do ładowania wykorzystamy port USB 3.1 typu C.

Premiera na IFA2022?

To na razie wszystko, co wiemy o nowym układzie mobilnym Qualcommu. Nie znamy ani daty premiery, ani pierwszych modeli smartfonów, w których się pojawi.

Jeśli jednak pojawił się tak duży wyciek, obstawiałbym premierę układu podczas targów IFA, które odbędą się w Berlinie już w przyszłym tygodniu. Pierwsze smartfony powinny być jedynie kwestią czasu.