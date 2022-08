Ten robot potrafi narysować kotka jak człowiek! W jaki sposób on to robi?

O robotach-artystach już niejednokrotnie mogliśmy usłyszeć, ale nie każdy z nich potrafił wziąć ołówek do ręki i naszkicować nim kotka. Badaczom z Korei Południowej udała się ta sztuka. Stworzone przez nich robotyczne ramię potrafi stworzyć szkic bez potrzeby uczenia go, jak wygląda dany obiekt – po prostu go odrysowuje od pierwowzoru.

Naukowcy z Uniwersytetu Narodowego w Seulu opracowali robotyczne ramię dostosowane do głębokiego uczenia, dzięki któremu maszyna jest w stanie efektywnie stworzyć rysunki różnych postaci. Badacze poinformowali o wynalazku na Międzynarodowej Konferencji Robotyki i Automatyki (ICRA), jak również powstał nie opublikowany jeszcze artykuł, który znajduje się w serwisie arXiv.

Koreańscy badacze przyjęli zupełnie inny punkt widzenia w tworzeniu rysunków przez robota. Zamiast tego, by dana praca była zbiorem pikseli, które „wyrysuje” robot na podstawie wyuczonych wzorów z bazy danych, naukowcy przyjęli bardziej „ludzki” charakter jego pracy. Rysunek dla ich robota jest po prostu procesem decyzyjnym, który zaczyna się już od wzięcia ołówka do ręki.

A deep learning framework to enhance the capabilities of a robotic sketching agent

Robotyczne ramię w żaden sposób nie zostało przeszkolone z rysowania oraz nie nauczono jego konkretnych wzorów. Natomiast zaprogramowano je tak, aby samo się uczyło rysowania na podstawie prób i błędów.

Robot rysuje prawie jak człowiek. Na nagraniu widać, jak to robi

Ramię było wyposażone w wiele zgięć i chwytak, aby przypominało swoją budowę ludzką rękę. Maszyna sama się uczyła sterowania ołówkiem w chwytaku i rysowania nim tak, aby po wielu próbach powstał finalny rysunek na podstawie danego wzoru.

Model bazuje na dwóch tzw. wirtualnych agentach, jak przedstawiają twórcy. Jeden, klasy wyższej, jest odpowiedzialny za uczenie się nowych sztuczek rysunkowych, a drugi, niższej klasy, za naukę strategii poruszania ramieniem. Obydwa oprogramowania połączone w jedno sprawiły, że ramię tworzyło wierne szkice konkretnych obrazków, w tym chociażby kota.

Nowy robot-artysta z innowacyjnym algorytmem według twórców ma być wykorzystany do poprawy wydajności już działających maszyn, jak i przy konstruowaniu nowych.