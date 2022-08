Nauczyli robota kopać w piłkę jak Lewandowski! Co właściwie potrafi ten robot-pies?

Kopać w piłkę tak samo jak Robert Lewandowski? To jest możliwe i nie są potrzebne do tego żadne lata ćwiczeń. Inżynierowie z USA zbudowali maszynę wyglądającą jak robot-pies, która potrafi ze 100 proc. celnością kopnąć piłką, aby trafiła do celu. Czyżby objawił się solidny konkurent dla Lewego?

Naukowcy z Uniwersytetu Kalifornijskiego w Berkeley, Uniwersytetu Montrealskiego i Mila stworzyli nowe oprogramowanie, które umożliwia czworonożnym robotom typu Unitree A1 celnie kopnięcie piłką do celu. O swoim wynalazku poinformowali na łamach arXiv.

Jak się okazuje robo-psy istnieją nie od wczoraj, a kolejne zespoły badaczy unowocześniają swoje modele, aby… coraz skuteczniej grały w piłkę nożną. Istnieje nawet piłkarska liga robotów, która nazywa się RoboCup. Najnowsza maszyna Unitree A1 teraz zdaje się wygrywać z konkurencją.

Innowacją w robocie jest zainstalowane hierarchiczne oprogramowanie, które pozwala maszynie kontrolować ruch „palców u odnóży” oraz planowanie ruchu piłki. Dzięki tym dwóch umiejętnościom robot-pies potrafi zaplanować, którym palcem ma uderzyć w piłkę oraz w jaki sposób i z jaką siłą, aby trafiła ona do oznaczonego celu.

Robot kopie w piłkę! Nagranie pokazuje, jak mu to idzie

Na opublikowanym nagraniu doskonale widać, jak robot sobie radzi z celowaniem do „bramek”, które znajdują się w różnych lokalizacjach. Maszyna znakomicie reaguje i odpiera różne bodźce celowo zadawane przez człowieka.

Jak przekazał Zhongyu Li, jeden ze współtwórców robota:

Piłka nożna wprowadza wiele wyzwań, ponieważ robot musi sobie radzić nie tylko z trudnym do modelowania kontaktem z miękką i elastyczną piłką, ale również z nieprzewidywalnością sił tarcia pomiędzy piłką a podłożem. Nasza metodologia rozwiązuje te problemy i może być przydatna w zadaniach, w których dynamiczne roboty (w tym te z odnóżami) muszą wchodzić w interakcje z miękkimi przedmiotami jak piłka, liny, smycze, ubrania itp.

Czy nowy Unitree A1 teraz wygra RoboCup? Bardzo możliwe. A czy stanie kiedykolwiek w szranki z Robertem Lewandowskim? Niewykluczone, ponieważ sami badacze przewidują, że jest to kwestią czasu, kiedy roboty zaczną grać z ludźmi w piłkę nożną.