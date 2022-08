The Cube, czyli jak szybko i sprawnie zapewnić okrętom wielozadaniowość

Dziś okręt wojenny, jutro trałowiec, a innego dnia statek pomocy humanitarnej – takim mottem firma SH Defence przedstawia swój system The Cube. Rozwija tym samym swój pomysł na to, jak szybko i sprawnie zapewnić okrętom wielozadaniowość, stawiając na system “wielozadaniowych modułów”, które powstały po to, aby zredukować czas i koszt potrzebny do rekonfigurowania wielozadaniowych statków i okrętów wszelkiego rodzaju.

Z The Cube firmy SH Defence można zapewnić okrętom wielozadaniowość

Podczas niedawnego wydarzenia DALO Industry Days w Danii, tamtejsza lokalna firma SH Defence ogłosiła, że jej system Cube został wybrany jako część wyposażenia Europejskiej Korwety Patrolowej (EPC). Przy okazji firma ogłosiła również partnerstwo z brytyjskim BAE Systems, w ramach to którego dąży się do implementacji Cube na pokładzie “Adaptable Strike Frigate”, czyli propozycji firmy na nową fregatę Typu 32 dla Royal Navy, czyli brytyjskiej marynarki.

Innymi słowy, The Cube ma już “wzięcie” i trudno się temu dziwić w dobie dążenia do ograniczania kosztów, które osiąga się poprzez zwiększanie wielozadaniowości poszczególnych okrętów. Tak też to nowoczesne rozwiązanie sprzętowe pozwala okrętom Straży Przybrzeżnej, SAR i Marynarki Wojennej na zmianę przeznaczenia w czasie krótszym niż 4 godziny i to całkowicie bez kosztownej przebudowy pomiędzy misjami.

Dzięki temu nowoczesne okręty marynarki wojennej, które najczęściej muszą być zdolne do wykonywania różnych misji i ról zarówno w czasie pokoju, jak i wojny, mogą być lepiej i taniej do nich dostosowywane. W tym właśnie celu SH Defence opracowała The Cube, a więc elastyczne i oszczędne rozwiązanie modułowe, które pozwala jednostce pływającej pełnić różne role.

Jedyne co trzeba do czegoś takiego, to wymienić moduły w formie 20- i 40-stopowych tradycyjnych kontenerów, aby statek został wyposażony w sprzęt potrzebny do pełnienia nowej funkcji. Tego typu moduły/kontenery bezpośrednio określają daną rolę okrętu, mogąc obejmować sprzęt naukowy, przemysłowy (np. dźwigi), dodatkowe uzbrojenie, systemy obserwacyjne czy nawet drony.