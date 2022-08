Uwaga komputerowe dinozaury – Winamp powraca! Nawet na Windowsa 11

Winamp to zdecydowanie ten kawałek historii programów komputerowych, który urósł nawet w Polsce do miana kultowego. Na rynek zawitał 21 kwietnia 1997 roku i na przełomie tysiącleci stał się codziennym towarzyszem większości systemów, oferując możliwość odtwarzania muzyki i filmów. Były to czasy, w których nikt nie myślał o usługach strumieniowania i choć dziś zmieniło się to zupełnie, kto wie? Może powracający dziś Winamp przebije sentymentalnie np. Muzykę Groove na Windowsie, zapewniając ciągle możliwość m.in. nagrywania… płyt?

Winap powraca – może nie oficjalnie i nie tak, jakbyśmy chcieli, ale organizacja WACUP spisała się na medal, ulepszając oficjalną wersję 5.666

Oczywiście przez ostatnie dekady Winamp ciągle funkcjonował w lepszy, lub gorszym stanie, ale fakt, że ostatnią wersję stabilną (5.666) wydano w grudniu 2013 roku, mówi samo za siebie. W październiku 2018 roku Radionomy (obecny oficjalny właściciel oprogramowania) wprawdzie zapowiedział pełne wydanie wersji szóstej, ale na obietnicach się skończyło. Winamp w rzeczywistości jest od lat rozwijany głównie przez WinAmp Community Update Project (WACUP), który właśnie teraz udostępnił pakiet wtyczek oparty na wersji 5.666 za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej.

Ci twórcy ciągle rozwijają tę aplikację i na szczęście doprowadzają swoją pracę do końca, a nie jak Radionomy, które zapowiedziało wersję beta 5.8 przed czterema laty i do tej pory nie postarało się o wypuszczenie jej poza fazę testów. Teraz jednak deweloperzy-pasjonaci zrzeszeni pod agencją WACUP przedstawili światu wersję Winamp 5.9 RC1 jako tego wyjątkowego kandydata do wydania, który jest kompatybilny z systemem Windows 11.

Innymi słowy, Winamp 5.9 RC1 ma być pierwszym pełnoprawnym następcą stabilnej wersji sprzed 9 lat, ale w rzeczywistości to na niej właśnie bazuje. W ramach tej aktualizacji twórcy zapewniają wyższą stabilność, poprawki błędów, aktualizacje istniejących funkcji i zupełnie nowe funkcje, mające na celu sprawić, aby ostatecznie z tą aktualizacją Winamp stał się pełnoprawnym odtwarzaczem mediów.

Lista zmian wspomina o pełnym wsparciu Windowsa 11, możliwości synchronizacji z wersją aplikacji na Androida, lepszej obsłudze kodeka VP8, rozszerzenia katalogów o ten na podcasty oraz dodanie wsparcia dla kodeka M38.