Planujecie wykorzystywać adaptery 12VHPWR? Koniecznie to przeczytajcie

Adaptery 12VHPWR będą dla wielu koniecznością, a mogą okazać się utrapieniem

Dla przypomnienia, opisywane już przed rokiem złącze zasilania 12VHPWR, które możecie rozpoznawać również pod nazwą “złącza zasilania PCIe 5.0”, to 16-pinowy przewód w konfiguracji 12+4. Podczas gdy 12 pinów odpowiada za dostarczanie energii, pozostałe 4 są kontrolne i to one odpowiadają m.in. za odpowiednie dawkowanie napięcia, zależnie od sygnałów uzyskiwanych ze strony karty graficznej. Efekt tego można zaobserwować w przypadku flagowej karty graficznej NVIDIA – GeForce RTX 3090 Ti.

Z 12VHPWR karty graficzne będą mogły czerpać z jednego przewodu nawet 150 watów mocy, co jest ekwiwalentem aż czterech 8-pinowych tradycyjnych złączy. Ten przewód jest więc wręcz kluczowy dla kart graficznych nowej generacji, w przypadku których flagowy GeForce RTX 4090 będzie się cechował TGP (Total Graphic Power) na poziomie 450 watów, co w przypadku modeli niereferencyjnych z całą pewnością przebije poziom 500 W, a pewnie nawet i 600 watów. To już poziomy, w przypadku których adaptery mogą być problematyczne, co potwierdziła właśnie organizacja PCI-SIG, która jest “świadoma potencjalnej wariancji termicznej dla adapterów 12VHPWR”.

Informujemy, że PCI-SIG uzyskało informację, że niektóre implementacje złączy i zespołów 12VHPWR wykazują różnice termiczne, które w pewnych warunkach mogą powodować problemy z bezpieczeństwem. Chociaż specyfikacje PCI-SIG dostarczają informacji niezbędnych dla interoperacyjności, nie próbują one obejmować wszystkich aspektów prawidłowego projektowania, polegając na licznych, najlepiej znanych w branży metodach i standardowych praktykach projektowych. Ponieważ grupy robocze PCI-SIG obejmują wielu kompetentnych ekspertów w dziedzinie projektowania złączy i systemów, będą oni analizować dostępne informacje na temat tego problemu branżowego i pomagać w jego rozwiązaniu w odpowiednim zakresie. W miarę pojawiania się kolejnych szczegółów, PCI-SIG może przekazywać dalsze aktualizacje. W międzyczasie zalecamy członkom ścisłą współpracę ze swoimi dostawcami złączy i zachowanie należytej staranności przy stosowaniu połączeń o dużej mocy, szczególnie tam, gdzie mogą istnieć obawy o bezpieczeństwo. – czytamy w liście od organizacji PCI-SIG (via Wccftech).

Testerzy serwisu Wccftech przeprowadzili dodatkowo test adapterów, wykazując, że w przypadku podwójnego 8-pinowego adaptera obciążenie było równomierne i dwukrotnie przekroczyło wartość znamionową standardowego złącza. Z kolei w przypadku potrójnego 8-pinowego adaptera moc nie była proporcjonalnie rozłożona, przez co dwa złącza może i zachowały poziom poniżej 150 watów, ale trzecie dobiło już do 282,4 watów, czyli zaliczyło około ~88% wzrost.