Chińska torpeda napędzana borem. Będzie latać i pływać, zanim zniszczy cel

Nowo opracowana torpeda napędzana borem przeleci setki kilometrów, zanim zanurkuje w drodze do celu

O tej wyjątkowej torpedzie, której zasięg oraz osiągana prędkość będą znacznie większe od jakiejkolwiek obecnej torpedy, poinformował South China Morning Post. W publikacji stwierdzono, że chińska torpeda napędzana borem będzie mogła latać jak komercyjny samolot pasażerski, a następnie trafiać do wody, aby działać jako torpeda. Nie będzie jednocześnie pierwszym systemem broni w Chinach, który sięgnie po bor, bo Chiny już wcześniej eksperymentowały z paliwem stałym, które zawiera nanocząsteczki boru, rozwijając silniki typ scramjet.

Zainteresowanie borem nie jest przypadkowe, bo ten pierwiastek równie dobrze reaguje z wodą, jak i z powietrzem, uwalniając ogromne ilości ciepła, co w tym powietrzno-wodnym pocisku jest kluczowe. Z tego co wiadomo na ten moment, zespół z Narodowego Uniwersytetu Technologii Obronnych w Changsha w prowincji Hunan osiągnął już w tej kwestii sukcesy, ujawniając swój projekt w czasopiśmie Solid Rocket Technology.

W publikacji przeczytamy, że w obecnej formie pocisk mierzy 5 metrów wysokości i może poruszać się z prędkością 2,5 Macha, gdy znajduje się na wysokości 10 km. W tryb trybie może przebyć do 200 km, aby następnie obniżyć pułap lotu do kilku metrów nad taflą wody i przelecieć kolejne 20 km przed zanurkowaniem w ramach trybu torpedowego. W domyśle nastąpi to wtedy, kiedy cel znajdzie się w zasięgu od 6 do 10 kilometrów. W tym trybie torpeda będzie przedzierać się przez wodę z prędkością 100 m/s, wytwarzając wokół siebie gigantyczny bąbel powietrza.

Co ciekawe, naukowcy twierdzą również, że ich pocisk w trybie torpedy będzie w stanie zmienić swój kurs lub zanurkować na głębokość do 100 metrów, aby ominąć podwodne systemy obronne, a jednocześnie nie stracić impetu. Wszystko to osiągnięto poprzez m.in. dwukrotne zwiększenie stężenia boru w tradycyjnej “borowej” mieszance paliwowej, regulowane wloty i zmodernizowane dysze wylotowe, które umożliwiły efektywne spalanie paliwa w obu środowiskach.