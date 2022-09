Wygląda na to, że właśnie poznaliśmy datę premiery serii Xiaomi 12T

O Xiaomi 12T i 12T Pro mówi się już od dawna, więc specyfikacja, a nawet i wygląd tych smartfonów są nam doskonale znane

Te dwa modele przewidziane są na rynek globalny, więc można się spodziewać, że trafią również do Polski. Będą to prawdopodobnie ostatnie głośniejsze urządzenia, które zadebiutują przed serią Xiaomi 13. Do tej pory przecieki wskazywały, że Xiaomi zdecyduje się na premierę modeli 12T w październiku, co zresztą wydaje się najrozsądniejsze, bo w ten sposób nie przyćmią one kolejnych flagowców.

Xiaomi ogłosiło, że już 4 października odbędzie się specjalne wydarzenie i to właśnie podczas niego spodziewamy się zobaczyć najnowsze modele smartfonów, a także pierwszy tablet Redmi, czyli Redmi Pad.

Ready to #MakeMomentsMega!



Watch #XiaomiLaunch on our social media platforms on October 4th, 2022! pic.twitter.com/veD7ENAc4v — Xiaomi (@Xiaomi) September 27, 2022

Czy warto czekać na serię Xiaomi 12T? Oba modele nie zapowiadają się na topowe flagowce w portfolio producenta, jednak 12T Pro będzie szczególnym urządzeniem. Wszystko dlatego, że na jego pokładzie znajdzie się 200-megapikselowy obiektyw od Samsunga, obok którego zostanie umieszczony 8-megapikselowy aparat ultraszerokokątny i 2-megapikselowy czujnik pomocniczy. Mamy więc iście flagowy aparat główny, ale dwa pozostałe czujniki to raczej średniopółkowy poziom. Oczywiście, by taki aparat dobrze działał, Xiaomi wyposaży model Pro w układ Qualcomm Snapdragon 8+ Gen 1. W przypadku podstawowego wariantu mowa o układzie Dimensity 8100 i aparacie głównym 108-Mpix, który znajdzie się w towarzystwie tych samych dwóch obiektywów co w modelu Pro.

Oprócz tego przecieki ujawniły nam, że seria Xiaomi 12T zasilana będzie przez baterię o pojemności 5000 mAh z obsługą szybkiego ładowania 120 W. natomiast w przypadku wyświetlacza, producent postawi na płaski 6,67-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości 1,5K 2712 x 1220 pikseli i częstotliwości odświeżania 120 Hz.