Powstał lekki europejski niszczyciel czołgów. HMT Overwatch łączy wysoką mobilność z dużą siłą ognia

HMT Overwatch to najnowszy lekki europejski niszczyciel czołgów

Podczas targów Army Expo 2022 firmy Supacat i MBDA wspólnie zademonstrowały swój nowy niszczyciel czołgów w postaci HMT Overwatch, który obecnie jest jedynie konceptem i pomysłem na to, jak zwiększyć zdolności taktyczne oddziałów lądowych. W tym projekcie siły połączyła więc brytyjska firma wyspecjalizowana w pojazdach wojskowych o wysokiej mobilności oraz europejska grupa zbrojeniowa. Wszystko po to, aby połączyć precyzyjne pociski Brimstone firmy MBDA z pojazdem HMT firmy Supacat, czyli (wedle ogłoszenia) połączenie całkowicie wszechstronne.

Ta koncepcja Light Overwatch pokazuje, jak możemy wziąć platformę będącą w użyciu i szybko dostarczyć zdolność operacyjną, która zapewnia znaczny wzrost zabójczej siły ognia na linii frontu. Jest to wspaniały przykład eksperymentowania w przemyśle brytyjskim, wspierający operację MOBILISE, przyspieszający rozwój żołnierza przyszłości i zgodny ze strategią przemysłu lądowego – powiedział Mike Mew, dyrektor SBD MBDA UK.

W przypadku pojazdu HMT (High Mobility Transport) firmy Supacat w grę wchodzi nie tyle konkretny rodzaj pojazdu, a platforma produkowana w wariantach napędu 4×4 i 6×6. W tym konkretnym projekcie wykorzystano wersję z napędem 6×6, na tyle której zamontowano sporych rozmiarów 8-komorową wyrzutnię pocisków Brimstone. W trybie transportu jest ona naturalnie ukryta w rozstawianym kontenerze, a kiedy przyjdzie czas na ich wykorzystanie, ochronne blachy zdejmuje się, a wyrzutnię stosownie obraca.

Same w sobie pociski Brimstone są sprawdzonym już na froncie rozwiązaniem przeciwpancernym, które może trafiać na platformy latające i lądowe. W praktyce Brimstone może być stosowany przeciwko celom lekko opancerzonym, bunkrom, szybkim łodziom i nawet czołgom, jako że jego tandemowa głowica przebijająca się przez pancerz reaktywny i ponad 700 mm stali, powinna sobie poradzić z celami opancerzonymi. Mowa tutaj o wariancie Brimstone 1, a jak wiadomo, obecnie rozwinięto go już do wersji trzeciej.

Jeśli z kolei idzie o samo połączenie, niszczyciel czołgów HMT Overwatch powstał po to, aby zapewniać możliwość prowadzenia ognia w każdych warunkach pogodowych. Ma pozwalać na szybkie i efektywne zaangażowanie wrogich oddziałów oraz zwiększenie elastyczności w dopasowaniu do misji, aby odeprzeć formacje przeciwnika i pojedyncze cele. Może wystrzelić całą salwę Brimstone w celu osiągnięcia skoordynowanych efektów na wielu celach podczas jednej misji ogniowej i obejmuje działania w zasięgu wzroku lub poza nim.