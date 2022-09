Core i9-13900K doczeka się oficjalnych Golden-Sampli. Kupicie je za jeszcze więcej

Procesory Core i9-13900KS pewne. To najlepsze z najlepszych Core i9-13900K

Przez naturę produkcji układów krzemowych różnice jakości są zauważalne nie tylko w tej samej partii układów, ale nawet układów z tego samego wafla krzemowego (podstawowego materiału produkcyjnego w formie cienkiej płytki monokrystalicznego krzemu). Ich różnorodność jest więc ogromna i można nawet pokusić się o stwierdzenie, że żaden układ nie ma swojego idealnego sobowtóra. Sprowadza się ona do tego, że cały nakład produkcyjny danego procesora możemy podzielić na egzemplarze najgorsze, przeciętne i najlepsze. Tych drugich jest najwięcej i naturalnie pozostałych najmniej, bo to skrajności, których jednak nie da się uniknąć. Każdy egzemplarz spełnia jednak bezwzględnie wskazywane przez producenta w specyfikacji wymogi, dzięki temu loteria krzemowa omija klientów, którzy nie dążą do najwyższego taktowania i jednocześnie napięcia/temperatur.

Core i9-13900KS jest więc kultywowanym już od dwóch generacji przejawie “selekcjonowania flagowców” w wykonaniu Intela, bo to, co dawniej wyszukiwaliby entuzjaści i m.in. sklep Silicon Lottery, teraz firma wyszukuje sama. Nadal będzie to 24-rdzeniowy procesor, ale z racji wyjątkowo wysokiej jakości, jego taktowanie Boost dla 1-2 rdzeni Performance wzrośnie z 5,8 do 6 GHz. W efekcie doczekamy się jeszcze wydajniejszego modelu “Out Of The Box”, który pozostawi daleko w tyle swoją podstawową wersję.

Skąd to wiemy? Wszystko dzięki najnowszemu przeciekowi na forach Bilibili, który to dotyczy właśnie Core i9-13900KS i jego testu w CPU-Z, gdzie zdobył 982,5 punktów w teście jednowątkowym i 18453 punktów w wielordzeniowym. To znacznie więcej od nawet w pełni odblokowanego Core i9-13900K (kolejno 945 i 16877 punktów).