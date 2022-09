Dzięki certyfikacji poznaliśmy kluczowe specyfikacje Xiaomi 12 Lite NE 5G

O Xiaomi 12 Lite NE 5G mówi się już od dłuższego czasu. Teraz poznaliśmy więcej szczegółów na jego temat

To nie pierwszy raz, kiedy ten model pojawia się w przeciekach oraz w bazach certyfikacyjnych. Dziś zauważono go w dwóch z nich – IMDA i FCC. O ile singapurski urząd certyfikacyjny nie zdradza nam zbyt wiele, prócz samego istnienia takiego modelu, o tyle FCC ujawnia nam nieco więcej. Dodatkowo, obecność Xiaomi 12 Lite NE 5G w tych bazach wskazuje na jeszcze jedno — rychłą globalną premierę. Możliwe, że razem z serią Xiaomi 12T, której spodziewamy się w najbliższym czasie.

Xiaomi 12 Lite NE 5G z numerem modelu „2210129SG” będzie wyposażony w dwupasmową obsługę Wi-Fi, Bluetooth, GNSS i NFC. Na jego pokładzie znajdzie się MIUI 13, a nakładka oparta będzie najprawdopodobniej na Androidzie 12. FCC ujawnia nam ponadto, że smartfon dostępny będzie aż w trzech konfiguracjach pamięci – 6/128 GB, 8/128 GB i 8/256 GB. Oczywiście nie zabraknie tutaj obsługi sieci 5G, ale na to wskazuje już sama nazwa urządzenia.

Xiaomi 11 Lite NE 5G

Pozostała specyfikacja jest niestety nieznana, ale spodziewamy się, że producent pokusi się o trochę ulepszeń względem ubiegłorocznego Xiaomi 11 Lite NE 5G. Ten miał do zaoferowania 6,55-calowy ekran AMOLED o rozdzielczości Full HD+ i częstotliwości odświeżania 90 Hz. Za jego napędzanie odpowiadał układ Snapdragon 778G w połączeniu z maksymalnie 8 GB RAM i do 256 GB pamięci wbudowanej. Smartfon zasilany był przez baterię 4250 mAH z szybkim ładowaniem 33W. Jeśli zaś chodzi o aparaty, Xiaomi wyposażyło go w 64-megapikselowy aparat główny, 8-megapikselowy obiektyw ultraszerokokątny, 5-megapikselowy obiektyw telemakro i 20-megapikselową kamerkę do selfie.

Jeśli faktycznie Xiaomi 12 Lite NE 5G zadebiutuje w najbliższych tygodniach, to niedługo powinniśmy dowiedzieć się więcej na jego temat.