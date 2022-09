SSD vs HDD. Które dyski są bardziej niezawodne?

Najnowszy raport Backblaze jednoznacznie odpowiedział na to, które dyski są bardziej niezawodne

Backblaze zapewnia światu wyjątkową możliwość przekonania się co do tego, które dyski są bardziej niezawodne – SSD, czy HDD? Firma zaczęła bowiem rejestrować żywotność SSD, gdy zaczęła przełączać się z dysków rozruchowych HDD na SSD w swoich serwerach kopii zapasowych. Ze względu na nowość tych drugich, dopiero po pięciu latach firma zaczęła dostrzegać znaczące różnice w średniej żywotności SSD w porównaniu z żywotnością dysków startowych HDD w tym samym wieku. Od 2018 do 2021 roku statystyki jednoznacznie wskazywały na liniowy wzrost awaryjności obu rodzajów magazynów danych, sugerując ten sam poziom trwałości, ale w czwartym roku awaryjność HDD osiągnęła poziom 1,8%, a SSD ledwie przekroczyły 1%.

W najnowszym raporcie (przypadającym na II kwartał 2022 roku) firmy Backblaze ponownie zaprezentowano żywotność dysków rozruchowych SSD w serwerach kopii zapasowej, które rozpoczęły pracę 2018 roku. Według tych danych dyski SSD są już definitywnie bardziej niezawodne niż HDD, bo w ciągu tylko jednego roku średnia awaryjność HDD wskoczyła z poniżej 2% do 3,6%, a SSD… spadła z 1,05% do 0,92%, co jest równoznaczne z trzykrotnie niższą zawodnością po stronie dysków półprzewodnikowych.

Co jednak przyniesie przyszłość? Tego nie wiemy, ale pewne jest, że firma Backblaze nadal będzie zapewniać nam aktualizację na temat stanu swoich serwerów. Na ten moment wszystko wskazuje na to, że na przestrzeni czterech lat, dyski SSD są lepszym wyborem. Co jednak stanie się po kolejnych latach? Przekonamy się o tym dopiero za jakiś czas.