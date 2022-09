Jeszcze więcej pociągów na jednym torze. Analizująca szyny technologia MAROS to umożliwi

MAROS to akronim od “Magnetycznego Czujnika Pokładowego Kolei”. Ma za zadanie precyzyjnie lokalizować pociągi

Wspomniani naukowcy z niemieckiego instytutu we współpracy z ITK Engineering opracowali cały system, który obejmuje przede wszystkim czujnik montowany do podwozia lokomotywy. Ten odpowiada za ciągłe monitorowanie pola elektromagnetycznego, które jest generowane przez materiały ferromagnetyczne zawarte w szynach oraz w materiałach używanych do ich naprawy. Pozornie nie brzmi to zbyt innowacyjnie, bo rodzi problemy zwyczajnych pomyłek i stałości tego pola, ale według naukowców w praktyce zmienność właściwości tego pola jest charakterystyczna dla każdego odcinka toru.

Dzięki temu wystarczy początkowo przeskanować linię kolejową, aby uzyskać dostęp do ogromnej i przede wszystkim unikalnej “bazy danych”, jednoznacznie wskazującej właściwości dla każdego odcinka. Na tej podstawie system może dokładnie określić, gdzie znajduje się pociąg, a wszelkie zmiany na torze najpewniej musiałyby być stosownie analizowane i wprowadzane do pierwotnej wersji bazy danych. Po co to wszystko? Bezpośrednio wyłącznie po to, aby lokalizować dokładnie pociągi, a pośrednio w celu zmaksymalizowania liczby pociągów, które mogą jednocześnie kursować po jednej linii kolejowej.

W praktyce lokalizacja pociągów nie jest niczym nowym, ale według naukowców wykorzystywane i proponowane rozwiązania nie są idealne. Przykładowo sprowadzanie systemów do np. kamer jest w stanie sprawić, że te mogą nie zauważyć pociągów w ciemnych, zaśnieżonych lub zamglonych warunkach, a system GPS nie radzi sobie z tunelami i głębokimi dolinami górskimi. Co ważne, system MAROS został już z powodzeniem przetestowany na wielu liniach kolejowych w pobliżu Wiednia. Według zapowiedzi, jego wykorzystanie komercyjne może mieć miejsce już na początku 2025 roku.

