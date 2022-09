Monitory AGON piątej generacji od AOC. Flagowiec to pierwszy taki model z matrycą VA o 1-ms GtG

AG275QXN/EU to pierwszy taki model z płaską matrycą VA o niskim czasie reakcji. Dlatego monitory AGON piątej generacji od AOC są wyjątkowe

Pomimo wspomnianych wcześniej wspólnych cech, te dwa monitory AGON by AOC cechuje też certyfikacja DisplayHDR 400, opóźnienie GtG na poziomie 1 ms oraz specjalny tryb Motion Blur Reduction, który pozwala osiągnąć opóźnienie MPRT na poziomie 1 ms. W tym trybie podświetlenie dostosowuje się do częstotliwości odświeżania, dzięki czemu wolniejsze przejścia pikseli stają się praktycznie niewidoczne. Oba modele AGON 5 mogą być również używane w trybie konsoli, który może przyjąć sygnał [email protected] Hz i obniżyć go do 2560×[email protected]

Poza tym oba modele są do siebie podobne z wyglądu. Oprócz bardzo cienkich ramek (poza tą dolną) doczekały się metalowej podstawki o regulacji wysokości (150 mm), obrotu (-20/20 stopni), pochylenia (-5/23 stopni) oraz możliwości obrócenia z trybu horyzontalnego do wertykalnego. Wyposażenie obejmuje uchwyt na słuchawki, montaż VESA, 4-portowy HUB USB 3.2, a pozostałe technologię sprowadzają się do Adaptive Sync, G-Sync Compatible, FlickerFree, Low Blue Mode oraz G-Menu, czyli specjalnego oprogramowania.

Różnice cenowe nie są jednak przypadkiem i tak też tańszy monitor AG275QX/EU występuje z płaskim panelem Fast IPS o 10-bitowej głębi kolorów, dzięki czemu odtwarza 1,07 miliarda kolorów z dużą dokładnością. Z kolei AG275QXN/EU wyposażono w płaski panel Fast VA o czasie reakcji 1 ms GtG, co oznacza, że jest to pierwszy monitor, który sięgnął po tak innowacyjną matrycę VA. Dodatkowo inna matryca oferuje głębszą czerń i wyższy współczynnik kontrastu, bo rzędu 3000:1.