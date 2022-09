Nie chcecie czekać miesiąca na nowości Windowsa 11? Możecie to przyspieszyć

Zablokowane nowości Windowsa 11 można w prosty sposób odblokować

Mimo tego, że aktualizacja wprowadziła już potrzebne zmiany kodu do nowych funkcji, to nie odblokowała ich dla wszystkich. Część funkcji nie jest dostępna, ale ma to swój powód. Microsoft planuje bowiem wypuścić kolejną aktualizację w przyszłym miesiącu, aby zdjąć blokadę z funkcji takich jak: tworzenie zakładek (niczym w przeglądarce) eksploratora plików, przeprojektowanego okna “otwórz za pomocą”, sugerowanych działań, przepełnieniu paska zadań i nie tylko. Niecierpliwi mogą jednak aktywować je już teraz.

Nie jest to niczym nowym, bo stabilne wersje Windowsów, które trafiają w ręce nas wszystkich, często mają w sobie nowe funkcje, ale te są domyślnie wyłączone w oczekiwaniu na “stuprocentowe zielone światło”. Tak też jest w przypadku aktualizacji Windows 11 2022 Update, ale narzędzie ViveTool pozwala obejść to ograniczenie po wprowadzeniu odpowiedniego identyfikatora:

Sugerowane działania: id:34592303

działania: id:34592303 Przepełnienie paska zadań: id:35620393

id:35620393 Przeprojektowany przycisk “Otwórz za pomocą” : id:36302090

: id:36302090 Eksplorator plików z zakładkami: id:36354489 id:37634385 id:39145991



Czy to bezpieczne? W ogólnym rozrachunku tak, ale brak oficjalnego potwierdzenia funkcjonalności poszczególnych funkcji (czytaj – oficjalnej aktualizacji) nie gwarantuje stabilności i przewidywalności programu.