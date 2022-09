Home Cyberbezpieczeństwo Niewidzialna CAPTCHA. Sprawdzi, czy jesteś człowiekiem i nawet nie da o sobie znać

Z CAPTCHA miał do czynienia każdy z Was, choć możecie nawet sobie z tego nie zdawać sprawy. Mowa o tej charakterystycznej weryfikacji, która pozwala uwierzytelnić to, że rzeczywiście jesteście ludźmi po wpisaniu losowych znaków lub wyklikaniu “obrazków z XYZ”. Niewidzialna CAPTCHA nas od tego uwolni i są duże szanse, że wkrótce odczujemy to na własnej skórze, bo firma Cloudflare ogłosiła otwartą betę Turnstile, czyli właśnie “niewidzialną alternatywę dla CAPTCHA”.