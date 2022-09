Fascynująca decyzja Intela. Nowe procesory Core odtworzą wideo bez udziału iGPU

Wygląda na to, że Intel Core 14. generacji będą bardziej imponujące, niż mogłoby się nam wydawać. Kolejne informacje to potwierdzają i to na cały rok przed ich premierą. Rodzina CPU Meteor Lake zadebiutuje bowiem dopiero w 2023 roku, ale już teraz Intel je rozwija i wygląda na to, że postanowił usprawnić ich możliwości graficzne. Okazuje się bowiem, że nowe procesory Core odtworzą wideo bez udziału iGPU.

Są szanse, że nawet wersje -KF procesorów Meteor Lake będą w stanie wyświetlić obraz. To świetna wiadomość, zważywszy na to, że samo iGPU w tych układach ma być potężne

Intel zadecydował, że od Meteor Lake, czyli Core 14. generacji, jego procesory będą posiadały dedykowany fizyczny fragment “Standalone Media” Graphics Technology (GT) do przetwarzania wideo i audio. Oznacza to przeniesienie procesu kodowania i dekodowania z rdzenia graficznego do dedykowanego silnika medialnego, co w efekcie umożliwi odtwarzanie wideo bez udziału GPU. Co ciekawe, jednostka ta ma zostać wykonana na całkowicie osobnej matrycy krzemowej, choć Intel nie wspominał o takiej dywersyfikacji rdzeni podczas niedawnej konferencji.

Począwszy od Meteor Lake, funkcjonalność multimediów została przeniesiona do nowego, drugiego GT na poziomie sprzętowym. Ten nowy GT, określany w specyfikacji jako “standalone media”, ma własne GuC, zarządzanie energią/forcewake itp. Ogólne rejestry GT dla nośników autonomicznych zaczynają się od 0x380000, ale poza tym używają tych samych offsetów MMIO, co podstawowe GT – czytamy w liście zmian w jądrze Linuxa.

Dla przypomnienia, procesory Meteor Lake zadebiutują w II połowie 2023 roku i wprowadzą do konsumenckiej oferty Intela pierwsze układy wielomatrycowe (MCM). Do tej pory wspominało się o kontynuowaniu podziału rodzaju rdzeni na znane już doskonale Performance oraz Efficient, ale wedle nieoficjalnych wieści, Intel szykuje też trzeci rdzeń – Low Power Efficient Core (LP E-Core).

Te dwa najważniejsze będą łączyć architekturę Redwood Cove (rdzenie Performance) z architekturą Crestmont (rdzenie Efficient). Z racji układu MCM, matryce krzemowe będą różne. Tak też te z rdzeniami CPU będą produkowane z wykorzystaniem procesu Intel 4, czyli odpowiedniku 7-nm technologii, procesor graficzny (iGPU) na bazie 5-nm procesu TSMC, a krzem odpowiedzialny za operacje wyjścia i wejścia oraz całe SoC z udziałem 6-nm również procesu TSMC. Do 5-składnikowej “mieszanki procesowej” zaliczy się też interpozytor produkowany przy użyciu 22-nm węzła.