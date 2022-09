Stare gry doczekają się graficznej rewolucji? Dzięki NVIDIA RTX Remix to możliwe

NVIDIA RTX Remix pomoże odmienić szatę wizualną starych gier. Teraz wszystko w rękach moderów

Korzystając z narzędzia RTX Remix, modderzy mogą znacznie poprawić tekstury i efekty świetlne w starszych grach. Klasyczne gry mogą również skorzystać z funkcji NVIDIA DLSS, więc ewentualne problemy optymalizacyjne mogą zostać łatwo rozwiązane prostym zwiększeniem płynności wraz aktywacją funkcji DLSS. W praktyce modyfikacja danej gry stworzona przy użyciu NVIDIA RTX Remix zastąpi oryginalne API gry 64-bitowym rendererem Vulkan.

Tym samym modderzy mogą w prosty sposób wyeksportować swoje moduły RTX Remix do plików, a następnie przeciągnąć je do katalogu gry z plikami .exe. Co ważne, NVIDIA zapewnia, że nowe mody RTX nie powinny wchodzić w konflikt z tymi z Nexus Mods, choć zmian wprowadzą całą masę, więc inne modyfikacje graficzne z całą pewnością mogą nie “zachowywać” się właściwie.

Zwłaszcza że w grach sprzed dekad brakuje zazwyczaj wielu komponentów i danych wymaganych przez ray tracing, co wymaga ich zaimplementowania. Mowa o specjalnych mapach, materiałach i nawet szczegółowości geometrycznej. Te dodatkowe komponenty są w stanie “reagować” na sztuczne warunki oświetleniowe w grze. Modderzy mogą również dodać kilka dodatkowych efektów świetlnych lub zmodyfikować istniejące dane, aby dodać wspomagane ray-tracingiem cienie, ambient occlusion, odbicia i globalną iluminację.

W praktyce NVIDIA RTX Remix przerabia te systemy w grach, które obsługują potoki graficzne o stałej funkcji. NVIDIA twierdzi dodatkowo, że nowo przekonwertowane zasoby powinny współpracować z popularnymi aplikacjami do tworzenia gier, takimi jak Adobe Substance 3D Painter, Autodesk Maya, 3ds Max, Blender, SideFX Houdini i Unreal Engine.