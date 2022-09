OnePlus 11 Pro na renderach. Smartfon dostanie wyjątkową wyspę aparatu

Pod kątem specyfikacji przecieki nie ujawniają nam niczego, ale pewnych rzeczy można się domyślić. Przede wszystkim spodziewamy się, że producent sięgnie po nadchodzący flagowy układ Snapdragon 8 Gen 2. Oprócz tego nadal kontynuowana będzie współpraca z Hasselblad, która z pewnością zaowocuje świetnym zestawem aparatów. A skoro już przy tym jesteśmy…

Zobaczcie rendery OnePlus 11 Pro, które pojawiły się dziś w sieci

Tegoroczny 10 Pro charakteryzował się kwadratową wyspą z symetrycznie ułożonymi czujnikami. OnePlus przedłużył nieco wyspę z jednej strony, tak, by zachodziła na bok urządzenia. Podobne rozwiązanie możemy zobaczyć na poniższych renderach.

Od razu jednak rzuca się w oczy fakt, że zamiast kwadratu, mamy tutaj okrągłą wyspę z gładko opadającymi brzegami. Jeśli mielibyśmy to do czegoś porównać, wygląda to nieco jak połączenie masywnej wyspy z Xiaomi 12S Ultra i tej z OnePlus 10 Pro. Całość prezentuje się niecodziennie, ale czy ładnie? Cóż, to chyba zależy od gustu. Oczywiście pamiętajmy, że są to jedynie rendery, które niekoniecznie muszą ukazywać prawdziwy wygląd urządzenia.

Rendery, prócz wyglądu wyspy, pokazują nam też suwak alertu, który wedle zapewnień producenta, ma powrócić w przyszłych modelach, więc prawdopodobne jest, że dostanie go właśnie OnePlus 11 Pro. Z przodu nie ma za wiele do opisywania,