Masz umowę w Orange? Nie ochroni Cię to przed zmianą cen

Orange podnosi ceny

Podpisując umowę w Orange w drugim kwartale tego roku, w dokumentach znalazł się nowy zapis, dający operatorowi możliwość zmiany w cenniku także podczas trwania umowy. Klauzula dopisana przez Orange daje możliwość podniesienia cen w odniesieniu do średniej stopy inflacji z ubiegłego roku, jeśli ta przekroczy 3,5%. Wcześniej nie było takiej możliwości i mogliśmy czuć się bezpieczni, nawet gdy inni musieli płacić więcej. Warto tutaj zauważyć, że Orange nie jest wyjątkiem, bo podobny zapis zawarło u siebie T-Mobile od 1 lipca tego roku.

O ile jednak magentowy operator do tej pory nie pokusił się o podniesienie cen, tak Orange właśnie tego dokonało. Niektórzy klienci firmowi dostali stosowną informację zawiadamiającą ich o tym, że od następnego cyklu rozliczeniowego zostaną wprowadzone podwyżki. Powód? Wzrost cen energii i galopująca inflacja, co przekłada się na wyższe ceny zakupu usług zewnętrznych oraz utrzymania i modernizacji infrastruktury.

Aktualnie mowa o podwyżce wynoszącej 5 złotych + Vat na każdy numer. Oczywiście należy pamiętać, że w momencie, w którym nie będziemy zgadzać się na taką zmianę ceny, możemy wypowiedzieć umowę dla danego numeru — takie mamy prawo, choć tutaj trzeba pamiętać, by zrobić to do dnia wprowadzenia nowego cennika.