Szpieg idealny, czyli pierwszy dron MQ-4C Triton dla Australii

Pierwszy dron MQ-4C Triton dla Australii na zdjęciu

Bezzałogowe drony MQ-4C Triton, których pierwszy oblot miał miejsce w 2013 roku, ciągle są rozwijane, a proces ten ma potrwać aż do 2023 roku, kiedy to na służbie Marynarki Stanów Zjednoczonych znajdzie się 68 egzemplarzy. Wtedy to ich status początkowej zdolności operacyjnej nadany w 2018 roku przejdzie do tej pełnej, a do tego czasu sam dron doczeka się z całą pewnością masy ulepszeń. Same w sobie drony nie są jednak całkowicie nowe, bo ich projekt jest oparty na RQ-4B Global Hawk.

We wspomnianej prezentacji-ceremonii wzięli udział australijscy oraz amerykańscy urzędnicy rządowi i obronni, a ona sama podkreśla stały postęp programu MQ-4C Triton zarówno dla Królewskich Australijskich Sił Powietrznych, jak i Marynarki Wojennej Stanów Zjednoczonych. Teraz firma przygotowuje się do ostatecznej integracji systemu i przeprowadzania kolejnych testów w locie. Warto zaznaczyć, że firma Northrop Grumman rozpoczęła budowę pierwszego australijskiego Tritona w październiku 2020 roku, a w grudniu 2021 roku połączyła kadłub i jednoczęściowe skrzydło. Obecne plany przewidują dostawę pierwszego drona do Australii na 2024 rok.

Triton zapewni Królewskim Australijskim Siłom Powietrznym bezprecedensową zdolność do monitorowania i ochrony środowiska morskiego. Triton będzie współpracował z P-8A Poseidon. Ten bezzałogowy system lotniczy pozwoli na pokrycie większych obszarów, dzięki większemu zasięgowi oraz zdolności do pozostania w powietrzu dłużej względem tradycyjnego samolotu – powiedział Air Marshal Robert Chipman, szef Królewskich Australijskich Sił Powietrznych.

Główna specyfikacja MQ-4C Triton wspomina o długości 14,5 metra, rozpiętości skrzydeł rzędu 39,9 metra i masie własnej na poziomie 6,78 tony oraz brutto rzędu 14,63 tony. Po starcie ten dron jest w stanie wznosić się na wysokość 17 km, latać przez 30 godzin, pokonać dystanse do 15200 km i rozwijać prędkości do maksymalnie 575 km/h. Wszystko po to, aby obserwować możliwie największe obszary wodne.