Sony na rynku SSD. Oto pierwszy dysk Nextorage na PCIe 5.0

Dysk Nextorage na PCIe 5.0, czyli jak Sony podbija rynek SSD

Firma Nextorage pokazała na niedawno odbywających się targach TGS 2022 swoje najnowsze dyski półprzewodnikowe. Jeśli idzie o bardziej standardowe modele, prezentacji doczekał się 1-, 2- i 4-terabajtowy wariant przeznaczony do konsol, ale z racji spełniania ogólnych kryteriów dysków M.2, nic nie stoi na przeszkodzie, aby te dyski zamontować w swoich laptopach i komputerach. Zapewniają do 7300 MB/s odczytu i 6900 MB/s zapisu, a ich wskaźnik IOPS sięga 1 miliona (via GDM).

Jednak to dysk SSD PCIe Gen 5.0 NVMe M.2, czyli dysk z rodzaju tych, które zwykło się określać mianem “nowej generacji”, przyciągnął najwięcej uwagi. Obecnie występuje w pojemności 1 i 2 TB, oferując odpowiednio 10000 MB/s i 9500 MB/s oraz 9500 i 8500 MB/s kolejno odczytu i zapisu sekwencyjnego. Powodem tak “niskich” transferów, jak na PCIe 5.0, jest najpewniej zastosowanie 176-warstwowych kości pamięci, a więc tych, które ograniczają możliwości kontrolera i samego interfejsu.

Z tego co wiemy, SSD na PCIe 5.0 od Nextorage będą występować w dwóch wariantach, różniących się systemem chłodzenia. Podstawowy model wykorzysta po prostu zwyczajną miedzianą folię, a stosownie droższy sięgnie po wielki aluminiowy radiator z gęstym użebrowaniem, który może ulec zmianie z racji ciągłego dopracowywania projektu. Kwestia cen i dostępności to obecnie jedna wielka tajemnica.