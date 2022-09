Home Tech Poznaliśmy polskie ceny smartfonów Infinix Note 12

Poznaliśmy polskie ceny smartfonów Infinix Note 12

Infinix wprowadza do Polski trzy nowe smartfony — Note 12 Pro, Note 12 Pro 5G oraz Note 12 G96. Co mają do zaoferowania i co najważniejsze — ile kosztują? Sprawdźmy!