Obrona przed hipersonicznymi pociskami idzie w dobrą stronę. Raytheon osiągnął kamień milowy rozwoju GPI

Pociski przechwytujące GPI będą chronić przed nowym rodzajem broni

Raytheon Missiles & Defense, czyli firma należąca do Raytheon Technologies, ogłosiła właśnie pomyślne zakończenie przeglądu wymagań systemowych (SRR-P) dla swojego GPI (Glide Phase Interceptor), czyli pocisku przechwytującego, który zwalczałby pociski hipersoniczne podczas ich fazy szybowania (glide). Trzeba tutaj zaznaczyć, że w ogólnym rozrachunku pociski hipersoniczne wyróżniają się kilkoma etapami lotu, w których ich wrażliwość na zestrzelenie jest różna.

Kiedy pocisk znajduje się w fazie szybowania – czyli wyżej od punktu końcowego, gdzie szybujący pojazd hipersoniczny jest prawdopodobnie najbardziej podatny na atak – jest to dość trudne środowisko. Nie można tam operować bronią przeciwlotniczą, ani bronią kosmiczną, taką jak SM-3 – powiedział w przeszłości dziennikarzom wiceadmirał marynarki Jon Hill, dyrektor Agencji Obrony Przeciwrakietowej.

Jeśli idzie o pociski wykorzystujące “szybujące pojazdy”, te po osiągnięciu odpowiedniej wysokości (przekroczeniu atmosfery ziemskiej) zaczynają kierować się w stronę celu, wykorzystując zarówno swoją wysokość, jak i silnik. Nabierają wtedy prędkości ponad 5 Mach przed uderzeniem i mogą znacząco zmieniać swoją trajektorię lotu wielokrotnie i na wielu etapach. GPI ma przechwytywać broń hipersoniczną właśnie w fazie szybowania, zapewniając USA i sojusznikom regionalną warstwę obrony przed zagrożeniami ze strony pocisków hipersonicznych.

Ciągle jest jednak długa droga do tego, aby GPI w ogóle powstał. Z SRR-P firma Raytheon przechodzi dopiero do projektu wstępnego, ale w ogólnym rozrachunku to i tak wielkie osiągnięcie. Ustalenie SRR-P pokazuje bowiem doświadczenie firmy z systemami rakietowymi wystrzeliwanymi z okrętów oraz zdolności związane z technologiami hipersonicznymi.

Co ciekawe, pociski przechwytujące GPI wedle pierwotnych szacunków miały powstać dopiero za dekadę. Jednak uznano, że obecny stopień zagrożenia ze strony potencjalnych wrogów jest zbyt wysoki, aby czekać. Z drugiej strony wojskowi doszli do wniosku, że poziom zaawansowania systemów naziemnych i radarów AEGIS na okrętach już powinien dać radę je obsłużyć. Zwłaszcza ze wsparciem ewentualnych satelitów, które uzupełnią możliwości systemu Launch-On-Remote, umożliwiającego naprowadzanie pocisku z wykorzystaniem danych pobieranych z wielu pozycji.