Xiaomi znów powiększa serię Note 11. Oto Redmi Note 11R

Zgodnie z obietnicą Xiaomi wprowadziło na rynek Redmi Note 11R. Tak, jak się spodziewaliśmy, nie jest to całkowicie nowy model, a kolejny przykład rebrandingu. Jakiego smartfona? Wystarczy rzut oka na konstrukcję, by od razu to zauważyć.