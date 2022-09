Samsung może znacznie przyspieszyć premierę serii Galaxy S23

W ostatnich latach Samsung przyzwyczaił nas, że w pierwszym kwartale, zwykle na przełomie stycznia i lutego, prezentuje nam kolejne generacje swojej flagowej serii Galaxy S. Tegoroczna seria debiutowała 9 lutego, a trafiła do sprzedaży 25 lutego. Spodziewaliśmy się więc, że podobnie będzie i w przyszłym roku.

Nowy przeciek wskazuje jednak, że smartfony Galaxy S23 mogą zadebiutować szybciej

Jak donosi ETNews, południowokoreański gigant rozważa podobno przyspieszenie premiery. Na razie jeszcze nie podano konkretnej daty, ale ponoć Samsung chce, by Galaxy S23 weszły na rynek „wcześniej w porównaniu do swojego poprzednika”. To z kolei oznacza, że premiera odbyłaby się jeszcze w styczniu, zaś sprzedaż ruszyłaby na przełomie stycznia i lutego. Źródło związane z łańcuchem dostaw wskazuje na premierę szybszą o dwa-trzy tygodnie w porównaniu z tegorocznymi flagowcami.

Niektórzy jednak zaczęli spekulować jeszcze wcześniejszy debiut tych urządzeń, który miałby odbyć się… w grudniu tego roku. Samsung miałby podobno pójść w ślady Xiaomi i Motoroli i zacząć wypuszczać swoje flagowce właśnie w ostatnim miesiącu roku. Warto jednak pamiętać, że o ile te dwie wspomniane wcześniej firmy na początku ograniczają swoje premiery tylko do chińskiego rynku, nowe modele Galaxy S debiutują od razu globalnie. Tak szybka światowa premiera mogłaby z kolei nie wypalić ze względów produkcyjnych.

Jak zwykle podkreślamy, że nie są to oficjalne informacje, więc należy podchodzić do nich z dystansem. Przeciek jest jednak interesujący i będziemy śledzić ten temat, a kiedy pojawią się jakieś nowe doniesienia – damy Wam znać.