RISC-V poleci w kosmos! NASA wybrała procesory SiFive do przyszłych misji pozaziemskich

Rozpowszechniająca na rynku architekturę RISC-V firma SiFive okazała się dla NASA idealnym partnerem biznesowym. Niespodziewana umowa między agencją i firmą sprawi, że RISC-V poleci w kosmos pod postacią HPSC (High-Performance Spaceflight Computing), czyli procesora nowej generacji do wysokowydajnych obliczeń kosmicznych.

NASA wykorzysta procesory SiFive i tak też RISC-V poleci w kosmos

Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, tworzony przez SiFive procesor HPSC na bazie architektury RISC-V będzie wykorzystywany w praktycznie każdej przyszłej misji kosmicznej. Opuści więc atmosferę ziemską, trafi na Księżyc i nawet Marsa, zapewniając możliwości obliczeniowe dla poszczególnych podsystemów. Dlaczego to tak ważne? Bo w praktyce taka umowa powinna znacząco zwiększyć popularność samej architektury, którą można uznać za rewolucyjną.

Czytaj też: Qualcomm ogłasza nowe układy Snapdragon, które wkrótce napędzą pierwsze smartfony

Jako wiodąca firma produkująca półprzewodniki RISC-V z siedzibą w USA jesteśmy bardzo dumni z tego, że zostaliśmy wybrani przez czołową światową agencję kosmiczną do zasilania jej najbardziej krytycznych aplikacji. X280 wykazuje o rzędy wielkości większą wydajność niż konkurencyjne technologie procesorowe, a nasz SiFive RISC-V IP pozwala NASA skorzystać ze wsparcia, elastyczności i długoterminowej rentowności szybko rosnącego globalnego ekosystemu RISC-V – powiedział Jack Kang, SVP Business Development, SiFive.

Czytaj też: Xiaomi 12T jeszcze co prawda nie zadebiutował, ale komuś już udało się go kupić

Z tego co już wiadomo, HPSC będzie wykorzystywać 8-rdzeniowy rdzeń wektorowy SiFive Intelligence X280 RISC-V oraz cztery dodatkowe rdzenie SiFive RISC-V. W efekcie zapewni 100-krotnie większą wydajność obliczeniową niż stosowane dziś procesory kosmiczne. To tak ogromny przeskok, że finalnie ten ogromny wzrost wydajności obliczeniowej pomoże wprowadzić zupełnie nowe możliwości dla różnych części składowych misji.

Czytaj też: Allegro Care – dodatkowe ubezpieczenie dla nowej oraz używanej elektroniki w kilka minut

SiFive X280 to wielordzeniowy procesor RISC-V z rozszerzeniami wektorowymi i SiFive Intelligence Extensions, który został zoptymalizowany pod kątem obliczeń AI/ML na krawędzi. X280 idealnie nadaje się do zastosowań wymagających wysokiej wydajności jednowątkowej przy znacznych ograniczeniach mocy. X280 wykazał 100-krotny wzrost możliwości obliczeniowych w porównaniu do dzisiejszych komputerów kosmicznych. W przypadku obciążeń naukowych i kosmicznych X280 zapewnia kilka rzędów wielkości lepszy wynik w porównaniu z konkurencyjnymi rozwiązaniami CPU.