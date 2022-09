Seria Oppo F21s Pro już jest. Dwa modele z dobrą specyfikacją i atrakcyjną ceną

Podobnie jak w przypadku F21 Pro, Oppo znów serwuje nam dwa smartfony, które pozornie mogą różnić się jedynie obsługiwaną łącznością. Jednak kiedy przyglądamy się bliżej ich specyfikacji, to od razu widzimy sporo różnic.

Oppo F21s Pro i Oppo F21s Pro 5G to dwa interesujące urządzenia ze średniej półki

Oppo po raz kolejny duży nacisk położyło na design smartfonów. Ogólna ich konstrukcja jest bardzo podobna, ale pojawiło się kilka detali, po których z łatwością je rozróżnimy. Te sprowadzają się głównie do wyspy aparatów, bo w modelu 5G dostajemy moduł trochę zlewający się z obudową plecków, z dwoma dużymi czujnikami i jednym mniejszym oraz lampą błyskową umieszczoną pośrodku. W F21s Pro dostajemy bardziej wyróżniającą się wyspę podzieloną na dwa segmenty w różnych kolorach.

Oppo F21s Pro

Z przodu oba modele wyglądają tak samo. Są to 6,43-calowe ekrany AMOLED o rozdzielczości FHD+, pokrywające 90,8% przedniego panelu. Różnice zauważymy w przypadku częstotliwości odświeżania. W wersji podstawowej jest to 90 Hz, a w wariancie 5G – 60 Hz. Przedni aparat umieszczony w okrągłym otworze w lewym górnym rogu to 32-megapikselowy czujnik Sony IMX709 w Oppo F21s Pro i 16-megapikselowa kamerka w F21s Pro 5G.

Tylna konfiguracja również nieco się różni w zależności od modelu. Niby mamy tutaj zestaw 64 Mpix + 2 Mpix + 2 Mpix, ale podczas gdy w wariancie Pro aparatowi głównemu towarzyszy czujnik głębi i obiektyw makro, to w modelu podstawowym ten ostatni został zastąpiony 2-megapikselowym mikroobiektywem, który jest pierwszym takim zastosowanym w tym segmencie cenowym. Oferuje on powiększenie do 30x.

Oppo F21s Pro 5G

Na pokładzie Oppo F21s Pro znalazł się Snapdragon 680 w połączeniu z 8 GB pamięci RAM i 128 GB pamięci wbudowanej. Natomiast wariant 5G dostał już obsługujący sieć najnowszej generacji chipset Snapdragon 695. I ten model jest dostępny w konfiguracji 8/128 GB. Oba urządzenia dostały baterię o pojemności 4500 mAh z obsługą szybkiego ładowania 33 W, czytnik linii papilarnych w ekranie, stopień ochrony IPX4 i wejście słuchawkowe 3,5 mm.

Urządzenia zadebiutowały w Indiach i nie wiadomo, czy Oppo zdecyduje się na ich szerszą dystrybucję. Jeśli zaś chodzi o ceny, F21s Pro kosztuje 22999 rupii (~1360 zł), a za wariant 5G trzeba zapłacić 25999 rupii (ok. 1540 zł). Oba są dostępne w kolorach Dawnlight Gold i Starlight Black.