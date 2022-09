Smartfony z serii Galaxy S bez fizycznych przycisków? Takie podobno są plany Samsunga

Zapewne pamiętacie, jak na rynek powoli zaczynały wchodzić telefony najpierw z elementami dotykowymi (sama korzystałam kiedyś z Samsung J600), które z czasem coraz bardziej wypierały fizyczne przyciski. Obecnie te ograniczono do minimum, czyli do przycisków regulacji głośności i przycisku zasilania. I wydaje się, że to optymalna opcja.

Samsung Galaxy S22

Tymczasem Samsung najwyraźniej doszedł do wniosku, że przynajmniej w serii galaxy S, fizyczne przyciski są niepotrzebne

Na to wskazuje najnowszy przeciek, wedle którego, flagowa seria producenta w przyszłości nie będzie miała żadnych fizycznych przycisków. Nie chodzi jednak o serię S23, która ma zadebiutować za kilka miesięcy. Przeciek wskazuje na 2025 rok, co by oznaczało, że tak ogromną zmianę przyniesie seria Galaxy S25.

Tylko czy usunięcie przycisków głośności i przycisku zasilania to dobry pomysł? Trudno obecnie powiedzieć, w jaki sposób Samsung chciałby je zastąpić, choć jedyną opcją, która przychodzi teraz na myśl, jest element dotykowy, co raczej może nie być zbyt praktyczne. Podobnie brak fizycznego przycisku zasilania może sprawiać problemy. Użytkownik powinien mieć możliwość wymuszenia wyłączenia lub ponownego uruchomienia telefonu bez żadnych przeszkód.

Jesteśmy jednak pewni, że jeśli Samsung naprawdę zdecyduje się na taki ruch, dostarczy rozwiązanie, które będzie faktycznie miało sens. Firma, przynajmniej do tej pory, raczej działała zachowawczo i nie wprowadzała ryzykownych i niedopracowanych technologii.