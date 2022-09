Sony powiększa ofertę o soundbar HT-A3000. Z nim poczujesz się jak w kinie lub na koncercie

Do oferty sony dołącza soundbar HT-A3000, który dzięki możliwości doświadczania dźwięku przestrzennego 360 pozwala na przeniesienie się do wnętrza filmu i jeszcze lepsze doświadczanie słuchanej muzyki.

Firma Sony wprowadza soundbar HT-A3000, który w połączeniu z dodatkowymi głośnikami tylnymi zapewnia intensywne doświadczenie dźwięku przestrzennego 360

Urządzenie oferuje konfigurację 3.1-kanałową. Soundbar wyposażono trzy przednie głośniki, w tym jeden centralny do czystego odtwarzania dialogów i dwa zintegrowane subwoofery będące źródłem głębokiego basu. Technologie Vertical Surround Engine i S-Force PRO Front Surround wytwarzają wirtualny, wielowymiarowy dźwięk przestrzenny, co pozwala na pełne wykorzystanie ścieżki dźwiękowej w formatach Dolby Atmos i DTS:X. Wszystko po to, by podczas oglądania treści wrażenia dźwiękowe było na jak najwyższym poziomie.

Jeśli zaś uzupełnimy soundbar HT-A3000 o oferowane oddzielnie bezprzewodowe głośniki Sony SA-RS5 lub SA-RS3S będziemy mogli cieszyć się nowatorską technologią 360 Spatial Sound Mapping. W praktyce oznacza to, że będziemy czuli się tak, jakby dźwięk dobiegał do nas z każdego kierunku i z różnych odległości. Fale dźwiękowe wypełnią całe pomieszczenie i obejmą wszystkich widzów.

Kolejnym dodatkiem, który sprawi, że soundbar będzie służył nam jeszcze lepiej, jest sprzedawany oddzielnie subwoofer bezprzewodowy. Do wyboru mamy dwa modele pogłębiające bas i nadające większą wyrazistość głosowi, a także zwiększające wierność brzmienia każdego materiału audio. Są to:

Subwoofer SA-SW5 o mocy 300 W i z 180-milimetrową jednostką głośnikową z membraną bierną wytwarzającą głęboki, bogaty bas.

SA-SW3, czyli 200-watowy, kompaktowy subwoofer bass reflex z jednostką głośnikową 160 mm.

Kolejnym krokiem do ulepszenia dźwięku jest połączenie soundbara HT-A3000 ze zgodnymi telewizorami BRAVIA XR przy użyciu funkcji Acoustic Center Sync. W takim przypadku zarówno soundbar, jak i telewizor pełnią funkcję głośnika centralnego w zestawie kina domowego. W rezultacie dialogi dobiegają dokładnie z tego miejsca, w którym postaci znajdują się na scenie, a precyzyjne dopasowanie akcji i dźwięku maksymalnie zwiększa intensywność wrażeń. Funkcja Acoustic Center Sync współdziała ponadto z konfiguracją 360 Spatial Sound Mapping, przez co zapewnia jeszcze wyraźniejsze dialogi i silniejsze przeżycia podczas oglądania.

Oczywiście soundbar A3000 może służyć też do odtwarzania muzyki, której też jest w stanie nadać zupełnie nowe, żywsze brzmienie. A dzięki technologii 360 Reality Audio będzie można poczuć się jak w studiu nagraniowym czy na koncercie.

Warto też wspomnieć, że urządzenie można obsługiwać głosem, bo współpracuje z asystentem Google, technologią Chromecast built-in oraz z urządzeniami z asystentem Amazon Alexa, więc po dodaniu grupy głośników w aplikacji Google Home można głosowo włączać odtwarzanie, regulować głośność i wybierać wiele innych funkcji.

Sony podkreśla ponadto, że:

Soundbar A3000 jest gotowy do użytku niemal zaraz po rozpakowaniu — użytkownik musi jedynie połączyć go z telewizorem przez łącze HDMI eARC i włączyć zasilanie. Port USB, wejście optyczne, wyjście HDMI (eARC) oraz wyjście S-CENTER OUT do zgodnych telewizorów BRAVIA oznaczają dostępność wszystkich złączy potrzebnych do słuchania fantastycznego dźwięku przestrzennego.

Ceny i dostępność

Soundbar A3000 będzie dostępny w Europie od października tego roku i zapewne bliżej premiery, poznamy też jego cenę. Przy okazji zapowiedziano, że także od października do Europy trafi długo wyczekiwany soundbar HT-A5000.