Nierówności w przypadku SSD nowej generacji. Rewolucja nie przejdzie gładko

Samo w sobie połączenie PCIe 5.0 jest w stanie osiągnąć 15,75 GB/s transferu. SSD nowej generacji jednak nawet się do tego poziomu nie zbliżą

Konsumenckie dyski SSD na PCIe 5.0 będą wykorzystywać przede wszystkim kontroler firmy Phison w postaci PS5026-E26. Ten zapewnia transfery do 13 GB/s, ale i tak większość zapowiedzianych już dysków przez różnych producentów może pochwalić się prędkościami na poziomie “tylko” 10 GB/s. Powodu należy doszukiwać się w samych pamięciach, z którymi producenci parują ten kontroler. W praktyce bowiem PS5026-E26 zapewnia tradycyjną już liczbę ośmiu kanałów, które wspomagają różne prędkości transferu danych, ale wymagają pamięci 3D NAND z interfejsem 2400 MT/s, aby rozwinąć skrzydła. Tych z kolei brakuje.

Sam w sobie kontroler PS5026-E26, mający być najpowszechniejszym kontrolerem w momencie premiery dysków SSD PCIe 5.0, która ma nastąpić w tym roku, jest imponujący. Mowa o wspomnianych 13 GB/s odczytu i 12 GB/s zapisu sekwencyjnego, a przy tym odpowiednio 1,5 i 2 mln IOPS w losowym odczycie i zapisie. To jednak poziom nieosiągalny dla większości zapowiedzianych już SSD PCIe 5.0:

GOODRAM – 10 GB/s

10 GB/s Corsair – 10 GB/s

10 GB/s GALAX – 12 GB/s

12 GB/s MSI – 12 GB/s

12 GB/s T-Force – 12 GB/s

12 GB/s AORUS – 12,5 GB/s

12,5 GB/s APACER – 13 GB/s

13 GB/s KIOXIA – 14 GB/s

14 GB/s XPG – 14 GB/s

Większość kości pamięci na rynku obsługuje bowiem wyłącznie transfer 1600 MT/s z małymi wyjątkami pokroju 232-warstwowej pamięci Microna, której produkcja dopiero ruszyła. Niestety producenci samych NAND (pomijając Microna) nie rozwinęli jeszcze tak imponujących kości, co oznacza, że z początku dyski SSD na PCIe 5.0 będzie można kupić głównie z układami pamięci o transferze 1600 MT/s (176-warstwowe). Są też szanse, że tych z NAND 2400 MT/s zwyczajnie będzie brakować z racji tylko jednego dostawcy. Z czasem ulegnie to oczywiście zmianie, bo Micron zacznie produkować ich więcej, a SK Hynix dołączy do konkurencji, wprowadzając na rynek 238-warstową pamięć w połowie 2023 roku.