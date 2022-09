Szukacie wydajnego HDMI? Spójrzcie na światłowodowy przewód HDMI 2.1 Xenos W35

Tajwańska firma VIVIFY zaprezentowała właśnie swoje nowe przewody HDMI 2.1 Xenos W35 w wersji czarnej i białej, które różnią się wyłącznie rozmiarami. Tak też wersja biała jest tylko 4,5-metrowa, a jej średnica wynosi 3,5 mm, podczas gdy czarna o średnicy 5,2 mm może mierzyć 10 lub 15 metrów. Cena tych przewodów wynosi odpowiednio 48, 56 i 68 dolarów.

Standard HDMI 2.1 bardzo zyskuje na światłowodach i przewody XENOS W35 to potwierdzają

Wedle obietnic marki, która postanowiła zawalczyć o miejsce na problematycznym rynku wydajnych przewodów HDMI, przewody XENOS W35 wyróżniają się na wielu frontach. Zacznijmy od tego, że z racji postawienia na technologię światłowodową, te przewody są leciutkie i cienkie, a przy tym i tak zapewniają wysoką przepustowość. Ich trwałość i zaawansowanie podkreśla aluminiowa obudowa wtyczek, a zaawansowanie fakt, że nie wymagają dodatkowego zasilania na dużych odległościach, jak przewody aktywne.

Te przewody HDMI 2.1 w praktyce zapewniają przepustowość na poziomie 48 Gb/s, co oznacza, że wspierają odtwarzanie nagrań w rozdzielczości 8K i o częstotliwości odświeżania 60 Hz lub 4K i 120 Hz. Wszystko to przy wsparciu tradycyjnych technologii (HDCP 2.3 i Dynamic HDR), próbkowania 4:2:0, 4:2:2 i 4:4:4 oraz audio DTS:X, Dolby 7.1, eARC oraz DTS-HD MA.

XENOS W35 doczekał się certyfikatu potwierdzającego wytrzymałość na siłę zgniatania rzędu 450 kg i rozciągania na poziomie 20 kg, jest odporny na wysokie temperatury do 85˚C i środowiska o 90% wilgotności. To ważne, jako że to światłowód, który sam w sobie oferuje bardziej stabilny, bezstratny sygnał, na który nie mają wpływu zakłócenia elektromagnetyczne.