Nagranie niezbyt płynne? Technologia NVIDIA FRUC w tym pomoże, generując dodatkowe klatki

W nowej serii kart graficznych GeF orce RTX 4000 firma NVIDIA postanowiła wprowadzić do rdzeni graficznych nowy akcelerator – Optical Flow (NVOFA – NVIDIA Optical Flow Accelerator). Tym samym ograniczyła wsparcie najnowszej wersji DLSS 3.0 wyłącznie do nowych modeli, co najpewniej dotyczy też technologii NVIDIA FRUC (Engine-assisted Frame-rate Up Conversion). Wspomniany akcelerator analizuje dwie następujące po sobie klatki, a następnie tworzy pole przepływu optycznego, które jest wykorzystywane jako jedno z czterech wejść (obok sekwencyjnych klatek i wektorów ruchu) do stworzenia ostatecznego obrazu (jednej klatki). Wygląda jednak na to, że ten mechanizm można wykorzystać nie tylko podczas grania.