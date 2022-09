Tryb incognito w Chrome na Androidzie dostanie ważną funkcję zwiększającą bezpieczeństwo

Już jakiś czas temu system iOS wdrożył w niektórych aplikacjach Google “ekran prywatności” wymagający uwierzytelnienia Face ID lub Touch ID w celu dostania się do treści.

Teraz coś takiego dostaje także Chrome na Androidzie, choć na razie dotyczy to jedynie trybu incognito

Tryb prywatny ma na calu ukrycie naszej aktywności w sieci, jednak nie chroni nas przed podejrzeniem przez osoby trzecie tego, co przeglądamy. W końcu czasem może zdarzyć się sytuacja, gdy pożyczamy komuś ma moment nasz smartfon, całkiem zapominając o tym, że mamy na nim otwarte karty, których ta osoba nie powinna zobaczyć. Tutaj z pomocą przychodzi nowe zabezpieczenie wdrażane przez Google w przeglądarce Chrome na Androidzie.

Nowa funkcja pozwala nam na zabezpieczenie kart w trybie incognito przy pomocy odcisku palca lub PIN-u. Gdy mamy otwarte karty w trybie prywatności i wyjdziemy z Chrome, powrót do nich będzie wymagał uwierzytelnienia. Na naszym ekranie pojawi się szare okno z logo incognito pośrodku i opcją “Odblokuj incognito”. Wówczas właśnie system podda nas weryfikacji i dopiero po uznaniu, że “my to my” da nam dostęp do kart w trybie prywatności.

Można ją włączyć/wyłączyć w Ustawieniach > Prywatność i bezpieczeństwo > Zablokuj karty incognito po wyjściu z Chrome (użyj blokady ekranu, aby zobaczyć otwarte karty incognito). Flaga pojawiła się już w Chrome 105 w stabilnym kanale, ale nie jest jeszcze dostępna dla wszystkich. Jednak wydaje się, że to tylko kwestia czasu, ż zostanie powszechnie wdrożona.