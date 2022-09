Ogromne ulepszenie standardu USB. Poznaliśmy szczegóły USB4 2.0

USB Promoter Group ogłosiło właśnie szczegóły USB4 2.0, czyli znaczące ulepszenie standardu USB, które obsługuje przepustowość na poziomie 80 Gb/s zarówno na poziomie przewodu, jak i portu USB-C. W ogólnym rozrachunku jest to ogłoszenie skierowane raczej do producentów niż konsumentów, ale i tak wyciągniemy z niego najważniejsze szczegóły. Warto jednak wiedzieć, że wytyczne dotyczące marki i marketingu zostaną zaktualizowane w przyszłości.

Standard USB4 2.0 wnosi tradycyjny port na jeszcze wyższy poziom

Nowy standard to przede wszystkim nowości. Tak też USB4 2.0 doczekało się aktualizacji protokołów danych i wyświetlania w celu lepszego wykorzystania wzrostu dostępnej przepustowości, zapewnienia możliwości tunelowania danych USB 3.2 z prędkością przekraczającą 20 Gb/s i kompatybilności z najnowszymi wersjami DisplayPort oraz PCIe. Standard zachowa oczywiście wsteczną zgodność z USB4 w wersji 1.0, USB 3.2, USB 2.0 i Thunderbolt 3.

Po raz kolejny podążając za tradycją USB, ta zaktualizowana specyfikacja USB4 podwaja wydajność danych, aby zapewnić wyższy poziom funkcjonalności ekosystemu USB Typu-C. Rozwiązania czerpiące największe korzyści z tego zwiększenia prędkości obejmują wyświetlacze o wyższej wydajności, pamięci masowe oraz huby i doki oparte na portach USB – powiedział Brad Saunders, przewodniczący USB Promoter Group.

Najważniejsze jest oczywiście to, że USB4 2.0 umożliwia działanie z prędkością do 80 Gb/s. Jest to oparte na nowej architekturze warstwy fizycznej z wykorzystaniem istniejących pasywnych kabli USB Typu-C o prędkości 40 Gb/s oraz nowo zdefiniowanych aktywnych przewodów USB Typu-C o prędkości 80 Gb/s. Z czasem specyfikacje USB Power Delivery (USB PD) również zostaną zaktualizowane, aby umożliwić wyższy poziom wydajności danych.