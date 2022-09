Wielkie drony podwodne Chin. Nowe zdjęcie zdradza szczegóły i budzi pytania

Zdjęcia satelitarne ujawniły dwa drony podwodne Chin

“Wielkie podwodne drony” nie sugerują czegoś wybitnego na polu bitwy, ale w praktyce będą wręcz rewolucyjne w przysłowiowej “wojnie jutra”. W rzeczywistości uważa się, że te drony będą kluczową częścią marynarek wojennych i zdecydowanie możemy w to uwierzyć, patrząc na to, czego dokonują obecnie drony powietrzne w armiach lądowych. Obecnie pewne jest, że rozwija je Rosja, Australia, USA i właśnie Chiny, chcąc uzyskać dostęp do platform, które będą w stanie realizować różnego rodzaju misje niskim kosztem i potencjalnie przez długie lata, jeśli zapewni się im odpowiednie źródło zasilania.

Wszystkie główne zalety podwodnych dronów sprowadzają się do tego, że porzucają załogę na rzecz zdalnie sterowanych, a być może nawet autonomicznych systemów. Czyni to z nich idealne wręcz platformy ISR (do wywiadu, obserwacji i rozpoznania), choć ogólne rozmiary potencjalnie mogą umożliwić im też pełnienie bardziej bojowych funkcji z rozstawianiem min na czele.

Chińskie drony podwodne są objęte tradycyjną tajemnicą państwową, jaką posługuje się chiński przemysł zbrojeniowy od dłuuugich lat. Tym razem również możemy więc jedynie snuć domysły co do tego, czym dokładnie są XLUUV uchwycone na zdjęciu satelitarnym, które znajdowały się we wspomnianej bazie morskiej na przestrzeni marca i kwietnia 2021 roku (tak, odkryto je dopiero po prawie półtorej roku). Pewne jest tylko to, że XLUUV rzeczywiście są, bo ich gabaryty wpisują się idealnie między zwyczajne drony, a okręty podwodne.

Pierwszy XLUUV z opływowym dziobem i dwoma śrubami na tyle ma około 16 metrów długości i 2 metry średnicy. Z kolei drugi ma już prostszą i smuklejszą, ale za to dłuższą formę (~18 metrów długości). Taka różnorodność wskazuje, że Chiny mogą w rzeczywistości testować obecnie różne formy XLUUV, aby zadecydować, którą należy ulepszyć i posunąć do produkcji masowej.