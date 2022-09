Home Nauka Wodór wprost z powietrza? Australia pokazała, jak na środku pustyni wyprodukować ekologiczne paliwo

Elektrolizery do produkcji wodoru nie są co prawda żadnym nowym typem urządzeń, ale wytworzyć wodór wprost z wilgoci z powietrza nie udało się dotąd nikomu. Australijscy naukowcy opracowali innowacyjny elektrolizer do absorpcji pary wodnej, z której produkuje się czysty wodór. Co najważniejsze, urządzenie potrafi zbierać wilgoć nawet z bardzo suchego, pustynnego powietrza.