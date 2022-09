Home Nauka Idealne wydruki 3D ze stali nierdzewnej wreszcie możliwe! Pomogły promienie rentgenowskie

Do tej pory wszystkie wydruki 3D ze stali nierdzewnej były problematyczne pod kątem finalnej jakości i charakterystyki wydruku. Problem sprowadzał się do tego, że wydruki ze stali nierdzewnej nie dorównywały tym tradycyjnie wytworzonym, ale to już przeszłość. Wyniki badań zostały opublikowane w listopadowym numerze Additive Manufacturing wskazują jasno, że naukowcy National Institute of Standards and Technology (NIST), University of Wisconsin-Madison oraz Argonne National Laboratory rozwiązali ten problem, wprowadzając wydruki 3D ze stali nierdzewnej w zupełnie nową erę.