Norwedzy zbudowali „bank ciepła”. Energię ze słońca wreszcie będzie można magazynować na zapas?

W laboratorium NTNU/SINTEF w Trondheim został zbudowany magazyn ciepła oparty na materiałach zmiennofazowych, tzw. PCM w połączeniu z pompą ciepła. Urządzenie wygląda jak spore srebrne pudło z większym otworem z boku oraz odchodzącymi z niego rurami. O wynalazku możemy więcej dowiedzieć się z informacji prasowej uniwersytetu i laboratorium.

„Bank ciepła” będący w rezultacie swoistą bio-baterią służy obecnie do magazynowania energii z paneli słonecznych znajdujących na dachu uniwersyteckiego budynku i jego południowych ścianach.

„Bank ciepła” w Trondheim. Energia ze słońca zmagazynowana na wypadek pochmurnych dni

Dlaczego zastosowano w nim materiały zmiennofazowe? Jak tłumaczą naukowcy, PCM zachowują się inaczej w różnych fazach i przez to mogą magazynować ciepło. Wiele z nich przechowuje energii w postaci ciekłej. W norweskim „banku ciepła” użyto płynnego wosku, który topi się w temperaturze ludzkiego ciała.

Alexis Sevault będący kierownikiem ds. badań w SINTEF Energy Research wyjaśnia:

Urządzenie zawiera trzy tony płynnego wosku biologicznego na bazie oleju roślinnego, który nie może być używany jako żywność. W ten sam sposób, w jaki woda zamienia się w lód, robi to wosk, stając się stałym, krystalicznym materiałem. Temperatura „zamarzania” dla tego konkretnego wosku wynosi 37 stopni.

Warto dodać, że energia wyprodukowana przez panele słoneczne jest kierowana do magazynu przez pompę ciepła. Wosk pozostaje w stanie ciekłym (trzymając ciepło) do momentu, kiedy zajdzie potrzeba wykorzystania zgromadzonej energii. Nośnikiem energii wówczas jest woda, która będąc ogrzaną, rozprowadzana jest do systemu grzewczego i trafia do kaloryferów w całym budynku.

System okazuje się bardzo wydajny:

System magazynowania ciepła oparty na PCM zapewnia dokładnie taką wydajność, jakiej oczekiwaliśmy. Ładując bio-baterię przed najzimniejszymi porami dnia i roku, zapobiegamy zbędnemu zużywaniu przez budynek cennej energii elektrycznej, na którą zapotrzebowanie w Trondheim jest również wysokie.

Naukowcy podkreślają jeszcze jeden aspekt. Ta technologia jest dość droga i na razie nadaje się tylko do użycia przemysłowego w halach produkcyjnych, ogromnych biurach lub wielkich budynkach mieszkalnych.